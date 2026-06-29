Sufre Jalisco déficit de 35% en red eléctrica por IA; urge 3 mil 450 MW a CFE

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    Sufre Jalisco déficit de 35% en red eléctrica por IA; urge 3 mil 450 MW a CFE
    Empresas tecnológicas exigen un flujo masivo de energía en el País, obligando a estados con déficit a urgir plantas de ciclo combinado. ChatGPT
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La acelerada digitalización y proyectos de IA rebasaron la capacidad eléctrica en Jalisco, dejando un hueco energético del 35% que amenaza futuras inversiones

La acelerada adopción de la Inteligencia Artificial (IA), junto con la industria de servidores que la sustenta, la digitalización, la robótica y la electromovilidad, ha incrementado la demanda eléctrica en Jalisco y en el país, lo que presiona la capacidad de garantizar el suministro de energía para los próximos años.

Manuel Herrera Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (Sedes) de Jalisco, advirtió que el estado enfrenta un déficit energético del 35 por ciento, al consumir más electricidad de la que genera de manera interna.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-plantea-transicion-energetica-para-el-2030-va-a-aumentar-la-energia-generada-por-renovables-IG21633920

Explicó que este fenómeno se ha intensificado por la llegada de empresas tecnológicas que requieren grandes volúmenes de energía. La demanda eléctrica, que antes crecía entre un 1.5 y 2 por ciento anual, se ha acelerado de forma importante en los últimos años.

Como ejemplo citó a Flex, firma de manufactura electrónica que en abril anunció una inversión de mil millones de dólares para producir equipos destinados a centros de datos y aplicaciones de Inteligencia Artificial en Jalisco. La compañía requiere 20 megawatts (MW) adicionales en una primera etapa y otros 80 MW posteriores; es decir, 100 MW en total, lo cual es equivalente al consumo de una ciudad intermedia del estado.

Por ello, el Gobierno de Jalisco presentó a la Federación un estudio que estima la necesidad de 3 mil 450 MW adicionales de capacidad instalada hacia el final de la década. La estrategia incluye una planta de ciclo combinado de 500 MW iniciales —ampliable a mil MW—, además de mil 800 MW mediante energías limpias, principalmente solares.

Marco Antonio Estrella, presidente de la Canieti Occidente, reconoció que el suministro eléctrico preocupa a las empresas tecnológicas que buscan instalarse en Jalisco; sin embargo, descartó que la entidad deje de recibir inversiones por falta de energía, confiando en las fuentes renovables y en el proyecto de ciclo combinado.

Por su parte, Mauro Garza Marín, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico estatal, admitió que en las reuniones de trabajo mantenidas en Silicon Valley las principales demandas de los inversionistas han sido el talento especializado y la energía. Aseguró que el Gobierno estatal se coordina con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía para concretar la planta de ciclo combinado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/frena-pemex-contrato-de-330-mdp-a-fresenius-por-sobornos-en-eu-FC21764045

A nivel nacional, el panorama es similar: la demanda máxima del Sistema Interconectado Nacional ya ronda los 49 mil MW, según datos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) advierte que, entre 2019 y el primer semestre de 2024, las inversiones autorizadas en generación eléctrica representaron solo el 24.5 por ciento de las aprobadas entre 2013 y 2018.

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