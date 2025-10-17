Suman 72 los fallecidos y 48 desaparecidos tras intensas lluvias e inundaciones en el centro y sur de México

TE PUEDE INTERESAR: Así se salvan unos abuelos en las inundaciones de Poza Rica

En la actualización más reciente, se indicó que el número de personas fallecidas asciende a 72 , mientras que 48 permanecen desaparecidas .

Durante la Conferencia del Pueblo , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre el seguimiento de la emergencia provocada por las intensas lluvias que han afectado a los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz .

DECESOS Y PERSONAS NO LOCALIZADAS POR ESTADO

- Hidalgo registra 21 decesos y 29 personas no localizadas.

- Puebla tiene 18 fallecidos y cinco desaparecidos.

- Querétaro reporta un fallecido sin personas desaparecidas.

- San Luis Potosí no registra víctimas.

- Veracruz contabiliza 32 muertes y 14 personas no localizadas.

SE HAN ENTREGADO MÁS DE 100 MIL DESPENSAS A DAMNIFICADOS

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la DEFENSA, detalló que se han desplegado 8 mil 389 efectivos en los cinco estados afectados. Además, se han evacuado 346 personas y se ha implementado el Plan DN-III en sus fases de auxilio y recuperación.

Hasta el momento, se han realizado 158 operaciones aéreas y se han entregado 121 mil 910 despensas. Para atender a las comunidades más aisladas, se han establecido tres puentes aéreos que han permitido asistir a 84 localidades incomunicadas.

SECRETARÍA DE MARINA DESPLIEGA A MÁS DE 4 MIL ELEMENTOS PARA BRINDAR ATENCIÓN

Por su parte, la SEMAR, encabezada por Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que 4 mil 519 elementos se encuentran desplegados en los cinco estados afectados.

Además, se cuenta con el apoyo de 116 vehículos, 8 aviones, 20 helicópteros, 5 buques, 19 embarcaciones, 10 drones y 42 equipos de maquinaria pesada para el auxilio y recuperación de las zonas afectadas.

La presidenta Sheinbaum enfatizó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las instituciones de seguridad para atender la emergencia, asegurar la distribución de ayuda humanitaria y brindar apoyo a las personas afectadas por las lluvias, así como garantizar la pronta recuperación de las comunidades impactadas.