Suman 9 fallecidos por volcadura de camión de pasajeros en Apodaca, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) confirmó la muerte de otro de los pasajeros que viajaban en el camión urbano que se volcó el fin de semana, en Apodaca.

El fallecido es un hombre de 51 años, identificado como Pilar Guerrero Orta, quien permanecía internado en la Clínica 67 desde el día del percance.

El accidente se registró el domingo sobre la avenida Miguel Alemán a la altura del kilómetro 24, en el ayuntamiento de Apodaca, límites con Pesquería.

El día de los hechos perdieron la vida, ocho personas, siete en el lugar del accidente y uno más cuando recibía atención médica.

Ahora se suma la muerte de este hombre que falleció a causa de las lesiones que sufrió.