Suman 9 fallecidos por volcadura de camión de pasajeros en Apodaca, Nuevo León

México
/ 16 diciembre 2025
    Los hechos se registraron sobre la avenida Miguel Alemán a la altra del kilómetro 24 en Apodaca, Nuevo León. CORTESÍA

El día de los hechos perdieron la vida, ocho personas, siete en el lugar del accidente y uno más cuando recibía atención médica

Monterrey, Nuevo León.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) confirmó la muerte de otro de los pasajeros que viajaban en el camión urbano que se volcó el fin de semana, en Apodaca.

El fallecido es un hombre de 51 años, identificado como Pilar Guerrero Orta, quien permanecía internado en la Clínica 67 desde el día del percance.

El accidente se registró el domingo sobre la avenida Miguel Alemán a la altura del kilómetro 24, en el ayuntamiento de Apodaca, límites con Pesquería.

El día de los hechos perdieron la vida, ocho personas, siete en el lugar del accidente y uno más cuando recibía atención médica.

Ahora se suma la muerte de este hombre que falleció a causa de las lesiones que sufrió.

Temas


accidentes viales

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

