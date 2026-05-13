Va FGR tras la red de 31 huachibuques

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Va FGR tras la red de 31 huachibuques
    La trama también involucra a empresarios transportistas, accionistas de compañías de logística y combustibles, representantes legales, agentes aduanales y hasta un ex juez federal. REFORMA
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


4T
Buque
Huachicol

Organizaciones


FGR

Las capturas fueron solicitadas por los delitos de delincuencia organizada y de contrabando

La FGR busca llevar ante la justicia a 14 presuntos integrantes de una red dedicada al contrabando de combustible mediante 31 buques que ingresaron hidrocarburos ilegalmente por Tamaulipas, en el mayor caso de “huachicol” fiscal investigado en México.

Entre los objetivos de la investigación están José Isabel Murguía Santiago, “El Choko”, hermano del exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, procesado por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”; y Osvel Tudón Rojas, empresario señalado como supuesto operador de sobornos en las aduanas de Altamira y Tampico.

$!Va FGR tras la red de 31 huachibuques

En la mira

La FGR busca acusar a la red por delincuencia organizada y contrabando.

- José Isabel Murguía Santiago “El Choko”, hermano del ex Edil de Teuchitlán

- Osvel Tudón Rojas, intermediario para entregar sobornos en Altamira y Tampico

- Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown Cantú, “El Señor de los Buques” (Autolíneas Roca y Mefra Fletes) - Eduardo de los Ángeles Rosales (Enerpol Transportes)

- Ramiro Rocha Alvarado (Intanza) - Ricardo Ayón Rodríguez (Intanza) - Hernán Guillermo Fernández Morán (Intanza)

- Anuar González Hemadi (Ex juez y directivo de Mefra Fletes)

- José Ramírez Guardado (Mefra Fletes)

- José René Tijerina Mendoza (Mefra Fletes)

- Gustavo de Jesús Guillén Chávez (Mefra Fletes)

- Héctor Manuel Portales Ávila (Mefra Fletes)

- Benito Abad Pérez Escalante (Agente Aduanal)

- Nazario Rodríguez López (Agente Aduanal)¿Denunció ojeda... o no?

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se investiga al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, porque él denunció el huachicol fiscal.

“Lo mencionó el ex fiscal Alejandro Gertz, que el ex secretario de Marina había presentado una denuncia y que eso dio pie a que se abriera una investigación”, afirmó.

Pero ayer un funcionario de la FGR dijo a REFORMA que no investigan a Ojeda y tampoco se le ha citado porque no presentó una denuncia formal.

“Tuvo contacto con Gertz, pero no hay una denuncia y no hay ninguna investigación respecto a él”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-subsidio-a-las-gasolinas-pega-a-gobiernos-estatales-y-municipales-DC20660298

La trama también involucra a empresarios transportistas, accionistas de compañías de logística y combustibles, representantes legales, agentes aduanales y hasta un ex juez federal.

Las capturas fueron solicitadas por los delitos de delincuencia organizada y de contrabando.

En esta red habrían operado el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando, con la protección derivada de su parentesco con su tío y entonces secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Especial en Delitos en Materia de Hidrocarburos, la red habría utilizado empresas como Intanza, Mefra Fletes, Enerpol Transportes y Autolíneas Roca para introducir combustible de contrabando y movilizarlo en el país.

El expediente se convirtió en el caso más grande de contrabando de combustibles llevado a tribunales federales, por el volumen de hidrocarburos ingresados al país y la presunta red de corrupción aduanal y empresarial detrás de las operaciones.

Entre los investigados aparecen Ramiro Rocha Alvarado y Ricardo Ayón Rodríguez, socios de Intanza; Eduardo de los Ángeles Rosales, representante de Enerpol Transportes; así como el ex juez federal Anuar González Hemadi y el agente aduanal Benito Abad Pérez Escalante.

La FGR también señala a José Ramírez Guardado, José René Tijerina Mendoza, Gustavo de Jesús Guillén Chávez, Héctor Manuel Portales Ávila, Hernán Guillermo Fernández Morán y Nazario Rodríguez López como parte del entramado presuntamente ligado al tráfico ilegal de hidrocarburos.

La juez federal Mariana Vieyra Valdez devolvió el pasado 29 de marzo a la FGR la solicitud de las 14 órdenes de captura por supuestas deficiencias técnicas.

Pero ayer autoridades federales informaron que ya subsanaron las inconsistencias y que volverán a pedir las órdenes de aprehensión.

En la mira

La FGR busca acusar a la red por delincuencia organizada y contrabando.

- José Isabel Murguía Santiago “El Choko”, hermano del ex edil de Teuchitlán

- Osvel Tudón Rojas, intermediario para entregar sobornos en Altamira y Tampico

- Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown Cantú, “El Señor de los Buques” (Autolíneas Roca y Mefra Fletes) - Eduardo de los Ángeles Rosales (Enerpol Transportes)

- Ramiro Rocha Alvarado (Intanza) - Ricardo Ayón Rodríguez (Intanza) - Hernán Guillermo Fernández Morán (Intanza)

- Anuar González Hemadi (ex juez y directivo de Mefra Fletes)

- José Ramírez Guardado (Mefra Fletes)

- José René Tijerina Mendoza (Mefra Fletes)

- Gustavo de Jesús Guillén Chávez (Mefra Fletes)

- Héctor Manuel Portales Ávila (Mefra Fletes)

- Benito Abad Pérez Escalante (Agente Aduanal)

- Nazario Rodríguez López (Agente Aduanal)¿Denunció ojeda... o no?

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se investiga al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, porque él denunció el huachicol fiscal.

“Lo mencionó el ex fiscal Alejandro Gertz, que el ex secretario de Marina había presentado una denuncia y que eso dio pie a que se abriera una investigación”, afirmó.

Pero ayer un funcionario de la FGR dijo a REFORMA que no investigan a Ojeda y tampoco se le ha citado porque no presentó una denuncia formal.

“Tuvo contacto con Gertz, pero no hay una denuncia y no hay ninguna investigación respecto a él”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Buque
Huachicol

Organizaciones


FGR

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Los casos de ganado infectado por el gusano barrenador pasó de uno a 12 en la última semana.

Coahuila: Escalan a 12 casos por el gusano barrenador; piden adaptarse a nueva realidad
Emanuel Garza Fishburn aseguró que Coahuila mantuvo su postura de conservar los 185 días efectivos de clase establecidos en el calendario escolar.

Lo importante era continuar con el calendario escolar como estaba previsto: Sedu
El mandatario llamó a ‘cerrar filas’ entre Federación, Estado, Poder Judicial y trabajadores.

Gobernador advierte de ‘políticos oportunistas’ en el conflicto de AHMSA
Christian Villanueva produjo dos carreras clave en la quinta entrada.

Saraperos remonta en el cierre y vence a Charros en el arranque de la serie
Talento. Directores, actores y productores de todo el mundo desfilaron por la alfombra roja en una de las citas más importantes del cine internacional.

Festival de Cannes 2026 abre sus puertas entre glamour, polémica y grandes estrenos
La cadena de noticias CNN afirmó que en marzo durante la explosión de una camioneta al salir del AIFA fue un operativo facilitado por elementos de la Agencia Central.

CNN liga explosión cerca del AIFA, en la que murió ‘El Payín’, a la CIA; Harfuch rechaza versión
Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía mexiquense, las dos víctimas son originarias de Sinaloa y un familiar los identificó.

Rechaza Fiscalía del Estado de México que explosión en Tecámac haya sido trabajo de la CIA
FGR presuntamente retomará investigaciones sobre la supuesta participación del Cártel de Sinaloa en elección de 2021, en la que resultó electo Rocha y la indagatoria sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén.

Revelan que FGR reactiva caso de Héctor Melesio Cuén e intromisión de ‘Los Chapitos’ en elección 2021