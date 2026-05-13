$!Va FGR tras la red de 31 huachibuques

La FGR busca llevar ante la justicia a 14 presuntos integrantes de una red dedicada al contrabando de combustible mediante 31 buques que ingresaron hidrocarburos ilegalmente por Tamaulipas, en el mayor caso de “huachicol” fiscal investigado en México. Entre los objetivos de la investigación están José Isabel Murguía Santiago, “El Choko”, hermano del exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, procesado por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”; y Osvel Tudón Rojas, empresario señalado como supuesto operador de sobornos en las aduanas de Altamira y Tampico.

En la mira La FGR busca acusar a la red por delincuencia organizada y contrabando. - José Isabel Murguía Santiago “El Choko”, hermano del ex Edil de Teuchitlán - Osvel Tudón Rojas, intermediario para entregar sobornos en Altamira y Tampico - Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown Cantú, “El Señor de los Buques” (Autolíneas Roca y Mefra Fletes) - Eduardo de los Ángeles Rosales (Enerpol Transportes) - Ramiro Rocha Alvarado (Intanza) - Ricardo Ayón Rodríguez (Intanza) - Hernán Guillermo Fernández Morán (Intanza) - Anuar González Hemadi (Ex juez y directivo de Mefra Fletes) - José Ramírez Guardado (Mefra Fletes) - José René Tijerina Mendoza (Mefra Fletes) - Gustavo de Jesús Guillén Chávez (Mefra Fletes) - Héctor Manuel Portales Ávila (Mefra Fletes) - Benito Abad Pérez Escalante (Agente Aduanal) - Nazario Rodríguez López (Agente Aduanal)¿Denunció ojeda... o no? La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se investiga al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, porque él denunció el huachicol fiscal. “Lo mencionó el ex fiscal Alejandro Gertz, que el ex secretario de Marina había presentado una denuncia y que eso dio pie a que se abriera una investigación”, afirmó. Pero ayer un funcionario de la FGR dijo a REFORMA que no investigan a Ojeda y tampoco se le ha citado porque no presentó una denuncia formal. “Tuvo contacto con Gertz, pero no hay una denuncia y no hay ninguna investigación respecto a él”.

La trama también involucra a empresarios transportistas, accionistas de compañías de logística y combustibles, representantes legales, agentes aduanales y hasta un ex juez federal. Las capturas fueron solicitadas por los delitos de delincuencia organizada y de contrabando. En esta red habrían operado el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando, con la protección derivada de su parentesco con su tío y entonces secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Especial en Delitos en Materia de Hidrocarburos, la red habría utilizado empresas como Intanza, Mefra Fletes, Enerpol Transportes y Autolíneas Roca para introducir combustible de contrabando y movilizarlo en el país. El expediente se convirtió en el caso más grande de contrabando de combustibles llevado a tribunales federales, por el volumen de hidrocarburos ingresados al país y la presunta red de corrupción aduanal y empresarial detrás de las operaciones. Entre los investigados aparecen Ramiro Rocha Alvarado y Ricardo Ayón Rodríguez, socios de Intanza; Eduardo de los Ángeles Rosales, representante de Enerpol Transportes; así como el ex juez federal Anuar González Hemadi y el agente aduanal Benito Abad Pérez Escalante. La FGR también señala a José Ramírez Guardado, José René Tijerina Mendoza, Gustavo de Jesús Guillén Chávez, Héctor Manuel Portales Ávila, Hernán Guillermo Fernández Morán y Nazario Rodríguez López como parte del entramado presuntamente ligado al tráfico ilegal de hidrocarburos. La juez federal Mariana Vieyra Valdez devolvió el pasado 29 de marzo a la FGR la solicitud de las 14 órdenes de captura por supuestas deficiencias técnicas. Pero ayer autoridades federales informaron que ya subsanaron las inconsistencias y que volverán a pedir las órdenes de aprehensión. En la mira La FGR busca acusar a la red por delincuencia organizada y contrabando. - José Isabel Murguía Santiago “El Choko”, hermano del ex edil de Teuchitlán - Osvel Tudón Rojas, intermediario para entregar sobornos en Altamira y Tampico - Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown Cantú, “El Señor de los Buques” (Autolíneas Roca y Mefra Fletes) - Eduardo de los Ángeles Rosales (Enerpol Transportes) - Ramiro Rocha Alvarado (Intanza) - Ricardo Ayón Rodríguez (Intanza) - Hernán Guillermo Fernández Morán (Intanza) - Anuar González Hemadi (ex juez y directivo de Mefra Fletes) - José Ramírez Guardado (Mefra Fletes) - José René Tijerina Mendoza (Mefra Fletes) - Gustavo de Jesús Guillén Chávez (Mefra Fletes) - Héctor Manuel Portales Ávila (Mefra Fletes) - Benito Abad Pérez Escalante (Agente Aduanal) - Nazario Rodríguez López (Agente Aduanal)¿Denunció ojeda... o no? La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se investiga al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, porque él denunció el huachicol fiscal. “Lo mencionó el ex fiscal Alejandro Gertz, que el ex secretario de Marina había presentado una denuncia y que eso dio pie a que se abriera una investigación”, afirmó. Pero ayer un funcionario de la FGR dijo a REFORMA que no investigan a Ojeda y tampoco se le ha citado porque no presentó una denuncia formal. “Tuvo contacto con Gertz, pero no hay una denuncia y no hay ninguna investigación respecto a él”.

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