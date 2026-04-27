Suprema Corte otorga licencia a la ministra Loretta Ortiz por motivos de salud

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó la licencia temporal por motivos de salud a la ministra Loretta Ortiz Ahlf, por lo que no estará ejerciendo sus funciones durante dos semanas; prevén que regrese el próximo lunes 11 de mayo. A través de una tarjeta informativa dada a conocer este lunes, la SCJN indicó que el permiso le fue concedido conforme a la normativa aplicable, por lo que no participará en las sesiones del Pleno ni en sus funciones jurisdiccionales hasta el próximo domingo 10 de mayo, de acuerdo con el periodo autorizado.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación informa que la ministra Loretta Ortiz Ahlf solicita licencia temporal por motivos de salud. En consecuencia, no participará en las sesiones del Pleno ni en sus funciones jurisdiccionales hasta el 10 de mayo del presente año, de acuerdo con el periodo autorizado”, indicó el Máximo Tribunal en el comunicado.

Indicó que con fundamento en el artículo 98 de la Constitución los artículos 17, fracción VIII, y 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los numerales 2, 5, 6, 13 y 14 del Acuerdo General Número 22/2014, y el artículo 9, fracción VI, del Reglamento Orgánico de la Corte, la licencia fue otorgada en estricto apego a las disposiciones vigentes.

También indicó que la ministra Ortiz Ahlf reiteró su compromiso con las responsabilidades del cargo y con la impartición de justicia, así como que cualquier actualización será comunicada oportunamente. MINISTRA SUMARÁ UN MES SIN PARTICIPAR EN PLENO La Ministra de la Suprema Corte, con 71 años de edad, acumulará casi un mes sin participar en las sesiones del máximo tribunal, tampoco desempeñar el resto de sus funciones, ya que no se ha presentado desde el 14 de abril. La ausencia de Loretta Ortiz Ahlf incrementa el riesgo de empates en el Pleno de la SCJN, ya que solo funcionará con ocho integrantes y puede que los casos no alcancen los seis votos para invalidar leyes, por lo que podría aplazarse hasta su regreso.

La Corte formalizó la licencia debido a que según el artículo 98 de la Constitución menciona que cuando la ausencia de un Ministro o Ministra exceda de un mes sin contar con dicho permiso, ocupará la vacante la persona que hubiera ocupado el segundo lugar para ese cargo en la elección de 2025. Sin embargo, sí existe cierta flexibilidad para que la SCJN prolongue la licencia de Ortiz Ahlf si es necesario al concederle permisos de este tipo, mientras no exceda un mes; ya que las licencias por más tiempo, hasta por un año, requiere autorización del Senado. (Con información de El Universal y Reforma)

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