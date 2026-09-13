Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; activan alerta amarilla por lluvias

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    Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; activan alerta amarilla por lluvias
    Las concentraciones de ozono manifestaron una disminución como resultado de condiciones de ventilación y nubosidad. Cuartoscuro

A las tres de la tarde la CAMe suspendió la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por ozono y las restricciones a la circulación

CDMX.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por ozono y las restricciones a la circulación, en punto de las 15:00 horas.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que permanece una estabilidad atmosférica moderada y la nubosidad se observa más desarrollada que ayer sábado, por lo que el viento comienza a incrementarse con componente del norte.

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Las concentraciones de ozono que alcanzaron valores de mala calidad del aire en algunas estaciones de monitoreo al norte y sur del Valle de México manifestaron una disminución, como resultado de las condiciones de ventilación y nubosidad señaladas, y se espera que la tendencia se mantenga las siguientes horas, por lo que se estima que las concentraciones de ozono no se incrementarán.

“La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México estarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas y agradecen a la población el seguimiento de las recomendaciones para la protección de la salud”, se precisó.

También se suspendieron las demás medidas, como limitar el ejercicio o las actividades al aire libre.

ACTIVAN ALERTA AMARILLA POR LLUVIAS

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en las alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.

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Lo anterior se debe a que se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y caída de granizo, entre las 16:00 y las 23:00 horas de este domingo.

Por ello, se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados. Además, apártate de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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