Prepara el Edomex estrategia de seguridad para las elecciones de 2027

TOLUCA, EDOMEX.- El gobierno del Estado de México prepara una estrategia de seguridad para el proceso electoral, que incluirá reuniones con partidos políticos y coordinación con autoridades electorales y corporaciones de seguridad. Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno, informó que la administración estatal mantiene comunicación con las distintas fuerzas políticas de la entidad para definir las acciones que se aplicarán durante el proceso.

El funcionario adelantó que se diseñará una ruta de trabajo con los partidos políticos para abordar las condiciones de seguridad de las elecciones. “Vamos a diseñar la ruta de las mesas de trabajo con los partidos para el tema de garantizar la seguridad del proceso electoral”, señaló.

SE BRINDARÁ SEGURIDAD A LOS CANDIDATOS EN LAS REGIONES DEL EDOMEX Duarte Olivares explicó que el gobierno estatal contempla aplicar un protocolo de seguridad en el que participarán la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad del Estado de México. A estas acciones se sumará el Protocolo Nacional, encabezado por la Guardia Nacional, con el propósito de brindar seguridad a las y los candidatos en las distintas regiones del Estado de México.

El secretario General de Gobierno señaló que, una vez iniciado formalmente el proceso electoral, este lunes comenzarán las reuniones con el organismo electoral estatal y con la representación del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad. De acuerdo con Duarte Olivares, la coordinación entre las autoridades estatales, organismos electorales y partidos políticos permitirá establecer la ruta de seguridad que se seguirá durante el proceso El funcionario sostuvo que el Estado de México cuenta con condiciones para que las elecciones se desarrollen de manera pacífica.