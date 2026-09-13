Prepara el Edomex estrategia de seguridad para las elecciones de 2027

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Prepara el Edomex estrategia de seguridad para las elecciones de 2027
    Duarte Olivares explicó que el gobierno estatal contempla aplicar un protocolo de seguridad, además del Protocolo Nacional. Cortesía

Horacio Duarte informó que se cuentan con condiciones para que se desarrollen de manera pacífica

TOLUCA, EDOMEX.- El gobierno del Estado de México prepara una estrategia de seguridad para el proceso electoral, que incluirá reuniones con partidos políticos y coordinación con autoridades electorales y corporaciones de seguridad.

Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno, informó que la administración estatal mantiene comunicación con las distintas fuerzas políticas de la entidad para definir las acciones que se aplicarán durante el proceso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-estudiante-espanola-en-cuautla-durante-un-asalto-PD23469789

El funcionario adelantó que se diseñará una ruta de trabajo con los partidos políticos para abordar las condiciones de seguridad de las elecciones.

“Vamos a diseñar la ruta de las mesas de trabajo con los partidos para el tema de garantizar la seguridad del proceso electoral”, señaló.

SE BRINDARÁ SEGURIDAD A LOS CANDIDATOS EN LAS REGIONES DEL EDOMEX

Duarte Olivares explicó que el gobierno estatal contempla aplicar un protocolo de seguridad en el que participarán la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

A estas acciones se sumará el Protocolo Nacional, encabezado por la Guardia Nacional, con el propósito de brindar seguridad a las y los candidatos en las distintas regiones del Estado de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nombra-el-pan-a-miriam-martinez-coordinadora-de-defensa-de-la-patria-en-tlaxcala-ID23469256

El secretario General de Gobierno señaló que, una vez iniciado formalmente el proceso electoral, este lunes comenzarán las reuniones con el organismo electoral estatal y con la representación del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad.

De acuerdo con Duarte Olivares, la coordinación entre las autoridades estatales, organismos electorales y partidos políticos permitirá establecer la ruta de seguridad que se seguirá durante el proceso

El funcionario sostuvo que el Estado de México cuenta con condiciones para que las elecciones se desarrollen de manera pacífica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Seguridad

Localizaciones


Edomex

Personajes


Delfina Gómez
Horacio Duarte

Organizaciones


INE
Guardia Nacional

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Aprietan a Amílcar Olán para acalambrar a Andy

Aprietan a Amílcar Olán para acalambrar a Andy

CUARTOSCURO

Revocación de mandato

El aumento del déficit y la deuda pública representan desafíos que impactarán directamente en sectores como la construcción, la manufactura y los servicios, condicionando la estabilidad económica en los próximos años.

Paquete Económico 2027 aumentará la deuda y riesgo fiscal en México: analistas
La esperanza es simplemente la capacidad de mirar hacia un lugar que el cansancio todavía no puede ver.

Cuando habla el cansancio
Cada 13 de septiembre México recuerda a los Niños Héroes, un episodio ocurrido en 1847 durante la Guerra entre México y Estados Unidos, que con el paso de los años se convirtió en un mito patriótico.

La historia detrás de Los Niños Héroes: Los mitos y realidades de la conmemoración del 13 de septiembre
¿Quiénes se llevarán un Emmy a casa? Conoce las series que compiten por ser lo mejor de la televisión

¿Quiénes se llevarán un Emmy a casa? Conoce las series que compiten por ser lo mejor de la televisión
Derrick Henry acumuló 144 yardas por tierra ante Indianapolis y alcanzó 125 touchdowns terrestres en su trayectoria en la NFL.

NFL hoy: Henry firma 3 TDs, Lions gana en OT y Bears aplasta a Panthers
Kimi Antonelli sumó su octava victoria de 2026 con Mercedes y amplió a 81 puntos su ventaja en el Mundial de Pilotos.

Kimi Antonelli gana el GP de España 2026; Checo Pérez abandona en Madrid