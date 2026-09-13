Nombra el PAN a Miriam Martínez coordinadora de ‘defensa de la patria’ en Tlaxcala

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Nombra el PAN a Miriam Martínez coordinadora de ‘defensa de la patria’ en Tlaxcala
    Romero Herrera aseguró que Tlaxcala demuestra que la defensa de la Patria, la Familia y la Libertad está más fuerte que nunca. Cuartoscuro

Jorge Romero le entregó la constancia que la acredita como coordinadora, previo a su designación como candidata a la gubernatura

CDMX.- El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, entregó a Miriam Martínez la constancia que la acredita como coordinadora de la “Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad” en Tlaxcala, paso previo para su designación como candidata a la gubernatura.

Ante más de 10 mil personas reunidas en el encuentro, Romero Herrera aseguró que Tlaxcala demuestra que la defensa de la Patria, la Familia y la Libertad está más fuerte que nunca y que existe una ciudadanía convencida de que el estado merece un mejor rumbo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ine-garantizara-proceso-electoral-conforme-al-marco-legal-asegura-higinio-martinez-ED23468693

“En Tlaxcala reafirmamos que lo más importante para Acción Nacional son las familias mexicanas”, afirmó, tras señalar que el PAN seguirá construyendo una alternativa frente a gobiernos que han dejado de responder a las principales preocupaciones de la gente.

“Las familias quieren seguridad, oportunidades, buenos servicios y gobiernos que realmente resuelvan. Tlaxcala merece mucho más que abandono, ocurrencias y malos resultados”, resaltó. Jorge Romero felicitó a Miriam Martínez y expresó su confianza en que realizará un gran trabajo al frente de esta nueva responsabilidad.

“Estoy seguro de que harás un gran trabajo defendiendo a las familias y construyendo un mejor futuro para Tlaxcala y para México”, señaló.

ROMERO DESTACA FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGOS ESTATALES

El presidente nacional del PAN destacó que este nombramiento forma parte del fortalecimiento de los liderazgos estatales de Acción Nacional, con mujeres y hombres cercanos a la ciudadanía y capaces de encabezar las causas que hoy importan a las familias.

“Hoy entregamos la constancia que acredita a Miriam como coordinadora de la ‘Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad’. Seguiremos trabajando unidos por las familias de Tlaxcala y por todo México”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobernadora-interina-de-sinaloa-se-reune-con-buscadoras-de-la-entidad-y-de-durango-retoman-avances-en-investigaciones-PD23467954

Romero Herrera sostuvo que Acción Nacional continuará fortaleciendo su presencia territorial y construyendo desde lo local una opción distinta a Morena, basada en seguridad, instituciones fuertes, libertades y mejores condiciones de vida para las familias.

Tlaxcala demuestra que la defensa de la Patria, la Familia y la Libertad está más fuerte que nunca”, recalcó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Candidatos
Diputados
Elecciones

Localizaciones


Tlaxcala

Personajes


Jorge Romero Herrera

Organizaciones


PAN

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Los casos de depresión e ideación suicida han tenido un importante incremento en los últimos años.

En Coahuila, se agrava crisis de salud mental: se disparan casos de depresión e ideación suicida
true

POLITICÓN: Camina subasta de AHMSA, pero con muletas; faltan conocer garantías en proceso

Enrique González fue subsecretario cuando Rosario Robles fue titular de la Sedatu, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Falla FGR oootra vez en la Estafa Maestra: se le cae proceso contra exfuncionario
Académicos advierten que la velocidad y el diseño urbano son factores de riesgo para los usuarios vulnerables.

Saltillo: Urgen reglas de micromovilidad y rediseño vial tras muerte en scooter
true

Variedades del acontecer en México
Continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte de México, prevaleciendo la onda de calor.

Calor extremo azota a 6 estados en México con hasta 45 °C; Monzón Mexicano y Onda Tropical 39 traerán lluvias

Donald Trump compartió este mapa en su cuenta de Truth Social.

Se abre debate en redes por ‘anexión’ de México a EU planteada por Trump
NosotrAs: Habitar la transformación

NosotrAs: Habitar la transformación