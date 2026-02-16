$!Suspenden fiesta clandestina en la que detectan menores ingiriendo alcohol, en Nuevo León

Una fiesta clandestina a la que asistían unas 250 personas y se detectaron menores de edad ingiriendo bebidas embriagantes fue suspendida en Guadalupe, Nuevo León, informó la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio. La reunión se realizaba en el marco de la celebración del 14 de febrero y aparentemente era una fiesta de solteros “que no creen en el amor”. TE PUEDE INTERESAR: En cateo por delitos contra la salud, detienen a dos y aseguran material bélico en Nuevo León

FIESTA CLANDESTINA CAUSÓ AFECTACIONES A VECINOS Los hechos se registraron en un inmueble, ubicado en la calle Bosques de la Sierra, en la colonia Bosques de La Pastora. Al arribo de los policías municipales se constató una afluencia de unas 250 personas al interior y una aglomeración de unas 100 en el acceso al lugar por lo que eso causó afectaciones a los vecinos del sector. A través de reportes, los colonos del lugar reportaron a las autoridades ruido excesivo y alteración del orden. “Durante la intervención se detectó la presencia de menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas”, precisó la autoridad.