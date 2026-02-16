Suspenden fiesta clandestina en la que detectan menores ingiriendo alcohol, en Nuevo León
Autoridades de Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe suspendieron el evento por menores consumiendo alcohol y falta de permisos oficiales
Una fiesta clandestina a la que asistían unas 250 personas y se detectaron menores de edad ingiriendo bebidas embriagantes fue suspendida en Guadalupe, Nuevo León, informó la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio.
La reunión se realizaba en el marco de la celebración del 14 de febrero y aparentemente era una fiesta de solteros “que no creen en el amor”.
FIESTA CLANDESTINA CAUSÓ AFECTACIONES A VECINOS
Los hechos se registraron en un inmueble, ubicado en la calle Bosques de la Sierra, en la colonia Bosques de La Pastora.
Al arribo de los policías municipales se constató una afluencia de unas 250 personas al interior y una aglomeración de unas 100 en el acceso al lugar por lo que eso causó afectaciones a los vecinos del sector.
A través de reportes, los colonos del lugar reportaron a las autoridades ruido excesivo y alteración del orden.
“Durante la intervención se detectó la presencia de menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas”, precisó la autoridad.
FIESTA CLANDESTINA NO CONTABA CON PERMISOS DE ESPECTÁCULOS NI ALCOHOLES
Además, se confirmó que no contaban con los permisos de Espectáculos ni de Alcoholes para realizar la actividad.
“Por lo que se dio intervención de Ordenamiento y Verificación, por lo que el lugar quedó clausurado”, agregó.
En el sitio fue detenido Gabriel “N”, de 42 años, identificado como velador del lugar, por alterar el orden público.
En el lugar ninguno de los asistentes se identificó como organizador del evento que incluía la participación de cuatro bandas y se anunció como fiesta de solteros.