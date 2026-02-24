Suspenden operaciones cadenas como Estafeta, Costco, Oxxo... tras caos en Jalisco

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 24 febrero 2026
    Suspenden operaciones cadenas como Estafeta, Costco, Oxxo... tras caos en Jalisco
    Reportan que sigue habiendo problemas, sobre todo en Jalisco, en donde hay bancos y tiendas de conveniencia quemados, entre otros. VANGUARDIA
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Inseguridad

Localizaciones


Jalisco
México

Organizaciones


Costco

El sector transporte y comercio suspende operaciones por bloqueos y ataques del CJNG; reportando cierres y pérdidas tras quema de unidades

El transporte de carga y pasaje por camión aún enfrenta problemas de circulación en el país tras la caída de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, fundador y principal líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalaron transportistas.

TE PUEDE INTERESAR: Por ataques y bloqueos tras muerte de ‘El Mencho’ hay pérdidas millonarias en negocios de Jalisco

En diversas vialidades, los transportistas no pueden circular debido a que este lunes aún no se retiraban algunas unidades que fueron quemadas y utilizadas para bloquear carreteras, comentó en entrevista Elías Dip Ramé, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).

“Además, hay personas armadas que no te dejan acercar. Sigue habiendo problemas, principalmente en Jalisco, en donde hay bancos y tiendas de conveniencia quemados, entre otros. La autopista Puerto Vallarta a Guadalajara está sola, por ejemplo; hay mucho problema porque la gente no se atreve a salir”, comentó.

Por aire, los viajeros enfrentan la cancelación de sus vuelos. El domingo fueron 143 en Guadalajara y Puerto Vallarta, y ayer 118 más. Desde el domingo, ETN Turistar y Grupo Estrella Blanca anunciaron la cancelación de varias rutas; por su parte, ADO expuso que algunas corridas podrían presentar ajustes, cancelaciones o reprogramaciones.

Ajustan logística

-DHL Express México: Señaló a través de X la suspensión de operaciones en Puerto Vallarta hasta nuevo aviso.

-UPS: Decidió pausar temporalmente su operación y cerrar los centros de envío en zonas de riesgo.

-Estafeta: Suspendió operaciones en sucursales, centros operativos y rutas de entrega en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

-Transportes Pitic: Detendrá actividades en puntos con bloqueos, impactando sus tiempos de entrega.

TE PUEDE INTERESAR: En México, sube la inflación 3.92% en la primera mitad de febrero de 2026

Golpe al comercio

-OXXO, propiedad de Femsa, realizó cierres preventivos e informó que desde el domingo se presentaron más de 200 incidentes en sus tiendas y estaciones de combustible. Aunque ya reabrió la mayoría, mantiene el monitoreo.

-Costco, tras el incendio de más de una veintena de vehículos en su tienda de Puerto Vallarta, mantendrá cerradas todas sus sucursales en Jalisco. Medida similar adoptaron Coppel y Liverpool.

Otras cadenas afectadas:

°Soriana: Cerró varias sucursales en Jalisco.

°La Comer (Fresko y City Market): Ajustó operaciones en diversos estados.

°Walmart de México: Evalúa ajustes en Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

°Starbucks: Reportó el cierre de varias tiendas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inseguridad

Localizaciones


Jalisco
México

Organizaciones


Costco

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Estrategia sintáctica

Estrategia sintáctica
true

Fue Trump quien acabó con ‘El Mencho’
La historia de Nahomi Martínez, elemento de la Guardia Nacional que perdió la vida durante el operativo contra “El Mencho”, refleja el costo humano de la violencia en México.

Ella es Nahomi Martínez... la joven heroína de la Guardia Nacional que murió en el operativo contra “El Mencho”
Maria Julissa, influencer de 25 años de Hermosillo, Sonora; en redes sociales, publicaciones afirmaban —sin pruebas oficiales, ni declaraciones de las autoridades— que estaba vinculada con la captura de ‘El Mencho’.

En redes, vinculan a María Julissa con ‘El Mencho’; influencer lo niega: ‘jamás me metería’
La Consar detalla opciones por teléfono, internet y app para localizar tu Afore y consultar tu cuenta individual de ahorro para el retiro.

¿No sabes en qué Afore estás? Así puedes ubicar tu cuenta de ahorro para el retiro
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire Frío y Frente Frío 37 azotarán con heladas de -5 grados, lluvias y evento Norte en estos estados
La vida y tragedia de Rui Torres, conductor de Art Attack Latinoamérica, continúa marcando a una generación tras su fallecimiento en 2008

A 18 años de su muerte... La triste historia de Rui Torres, presentador de Art Attack
Autoridades recomendaron cancelar eventos públicos tras bloqueos e incendios registrados en Guadalajara.

CMLL cancela función en Guadalajara y AAA limita shows tras violencia por muerte de ‘El Mencho’