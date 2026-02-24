Suspenden operaciones cadenas como Estafeta, Costco, Oxxo... tras caos en Jalisco

El transporte de carga y pasaje por camión aún enfrenta problemas de circulación en el país tras la caída de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, fundador y principal líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalaron transportistas.

En diversas vialidades, los transportistas no pueden circular debido a que este lunes aún no se retiraban algunas unidades que fueron quemadas y utilizadas para bloquear carreteras, comentó en entrevista Elías Dip Ramé, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).

“Además, hay personas armadas que no te dejan acercar. Sigue habiendo problemas, principalmente en Jalisco, en donde hay bancos y tiendas de conveniencia quemados, entre otros. La autopista Puerto Vallarta a Guadalajara está sola, por ejemplo; hay mucho problema porque la gente no se atreve a salir”, comentó.

Por aire, los viajeros enfrentan la cancelación de sus vuelos. El domingo fueron 143 en Guadalajara y Puerto Vallarta, y ayer 118 más. Desde el domingo, ETN Turistar y Grupo Estrella Blanca anunciaron la cancelación de varias rutas; por su parte, ADO expuso que algunas corridas podrían presentar ajustes, cancelaciones o reprogramaciones.

Ajustan logística

-DHL Express México: Señaló a través de X la suspensión de operaciones en Puerto Vallarta hasta nuevo aviso.

-UPS: Decidió pausar temporalmente su operación y cerrar los centros de envío en zonas de riesgo.

-Estafeta: Suspendió operaciones en sucursales, centros operativos y rutas de entrega en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

-Transportes Pitic: Detendrá actividades en puntos con bloqueos, impactando sus tiempos de entrega.

Golpe al comercio

-OXXO, propiedad de Femsa, realizó cierres preventivos e informó que desde el domingo se presentaron más de 200 incidentes en sus tiendas y estaciones de combustible. Aunque ya reabrió la mayoría, mantiene el monitoreo.

-Costco, tras el incendio de más de una veintena de vehículos en su tienda de Puerto Vallarta, mantendrá cerradas todas sus sucursales en Jalisco. Medida similar adoptaron Coppel y Liverpool.

Otras cadenas afectadas:

°Soriana: Cerró varias sucursales en Jalisco.

°La Comer (Fresko y City Market): Ajustó operaciones en diversos estados.

°Walmart de México: Evalúa ajustes en Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

°Starbucks: Reportó el cierre de varias tiendas.