Republicanos apoyan presión de Trump a México al revisar el T-MEC

WASHINGTON DC, EU.- Un total de 168 legisladores republicanos en la Cámara Baja dieron su espaldarazo a la estrategia de presión de la Administración Trump sobre México y Canadá en áreas que van desde inversión hasta acceso al mercado durante la actual revisión del acuerdo comercial regional (T-MEC). En una carta enviada al titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) Jamieson Greer, el grupo que comprende a más de tres cuartas partes de la bancada republicana en la Cámara Baja dijeron apoyar la permanencia del T-MEC pero respaldaron la estrategia del Ejecutivo.

“Creemos que el T-MEC ha brindado muchos beneficios, pero existen mejoras clave que pueden y deben implementarse mediante el proceso de revisión conjunta (del acuerdo)”, dijo el grupo de 168 congresistas republicanos en una carta liderada por el congresista republicano por Indiana Rudy Yakym. “Por lo tanto, si bien nuestro objetivo es una prórroga acordada por EU, México y Canadá, apoyamos la decisión de dar prioridad a lograr resultados que cumplir con una fecha límite. Esperamos que México y Canadá trabajen de manera constructiva y ágil para lograr dichos resultados”.

GARANTIZAR ACCESO AL MERCADO PROMETIDO HACE SEIS AÑOS Desde finales de 2025 la USTR había ya adelantado que no apoyaría la extensión automática de la fecha expiración del T-MEC -del actual 2036 al 2042- sin que México y Canadá atendieran temas en los que EU tiene preocupaciones, algo que fue ratificado el 1 de julio cuando inició formalmente el período de revisión. “Estos resultados deben incluir garantizar acceso al mercado prometido hace 6 años, pero que no se ha cumplido de manera efectiva; abordar las nuevas acciones de México y Canadá que perjudican a manufactureros, la agricultura, los proveedores de servicios y los trabajadores de EU”, dice la carta.

“Así como confrontar las prácticas comerciales y de inversión desleales de terceros países que buscan socavar la economía norteamericana y amenazar los empleos estadounidenses; y racionalizar las estructuras arancelarias para fortalecer la competitividad regional en el mercado global”.

REPUBLICANOS DAN EL BENEFICIO DE LA DUDA A TRUMP La carta de los republicanos es significativa ya que muestra que si bien apoyan por lo general los resultados del T-MEC desde su puesta en marcha en 2020, los republicanos también dan el beneficio de la duda al presidente Donald Trump para mejorar el acuerdo negociado en su primera etapa en la Casa Blanca. En la misiva, los republicanos no hacen mención de los aranceles punitivos que Trump mantiene desde 2025 en contra de las importaciones mexicanas y canadienses en diversos sectores -como el acero, el aluminio y los automóviles- y que expertos consideran son violatorios de diversas disposiciones del propio T-MEC.

Durante las actuales pláticas bilaterales con México en el marco de la revisión del T-MEC, el titular de USTR ha insistido en que su prioridad es lograr entre otras cosas lograr un endurecimiento de las reglas de origen en diversos sectores industriales -como la electrónica- para garantizar que se beneficie al contenido regional.