Tabasco ofrece 250 mil pesos por ‘El Rayo’, presunto jefe operativo de La Barredora y prófugo desde 2022

México
/ 3 diciembre 2025
    Tabasco ofrece 250 mil pesos por ‘El Rayo’, presunto jefe operativo de La Barredora y prófugo desde 2022
    La Fiscalía de Tabasco difundió la ficha de búsqueda de Euler Rubalcaba Colorado, alias “El Rayo”, prófugo desde su fuga del penal de Cárdenas en 2022. FOTO: VANGUARDIA

Euler Rubalcaba Colorado, alias “El Rayo”, es señalado como operador de La Barredora que escapó del penal de Cárdenas y es buscado por secuestro y robo

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) anunció la emisión de una recompensa de 250 mil pesos a quien proporcione información que permita localizar y detener a Euler Rubalcaba Colorado, alias “El Rayo”, señalado como uno de los jefes operativos del grupo criminal La Barredora y que permanece prófugo desde su fuga del penal de Cárdenas en 2022.

La institución difundió este martes la ficha de búsqueda del presunto integrante de la organización delictiva y pidió a la ciudadanía aportar datos que contribuyan a su captura, en el marco del Acuerdo AE/FGE/RAGEC/X/054/2025.

FICHA DE BÚSQUEDA DA DETALLES SOBRE EL ASPECTO FÍSICO Y DELITOS DE ‘EL RAYO’

En la publicación oficial, la Fiscalía detalló que la recompensa se otorgará “a quien aporte información fidedigna, oportuna y veraz” para la localización o aprehensión de Euler Rubalcaba Colorado, quien también podría identificarse como Euler Ruvalcabar Colorado, Euler Ruvalcaba Córdova o Euler Ruvalcaba Naranjo.

Según la ficha, se le relaciona con la probable comisión de los delitos de:

- Robo de vehículo estacionado en la vía pública con violencia

- Secuestro agravado

- Asociación delictuosa agravada

Asimismo, se incluyó su media filiación: estatura aproximada de 1.65 metros, complexión mediana, tez moreno claro, cabello ondulado negro, frente amplia, orejas medianas, cejas semipobladas, ojos negros, nariz recta de base mediana, pómulos planos, bigote escaso, sin barba, labios delgados, boca mediana y mentón rectangular.

OPERACIÓN DE LA BARREDORA DENTRO DE PENALES PERMITIÓ LA FUGA DE ‘EL RAYO’

La búsqueda de “El Rayo” se reactivó en medio de investigaciones federales que vinculan a La Barredora con operaciones criminales dentro de centros penitenciarios del estado. El pasado 20 de septiembre, un reportaje de Proceso documentó el funcionamiento interno del grupo dentro de los penales tabasqueños y su presunta relación con el entonces secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la FGR contra Bermúdez Requena y otros implicados, el testimonio de un colaborador identificado como C. T. D. R. (Tomás “N”), exsecretario particular del exfuncionario, señaló que Ulises Pinto Madera, alias “El Mamado”, ejercía control sobre personal penitenciario, así como relación directa con directores y jefes de vigilancia.

Según su declaración, esa estructura facilitó la fuga de “El Rayo” del penal de Cárdenas, hecho que corroboró al recordar un comentario del entonces jefe de vigilancia del CRESET, Santos Tosca, quien le indicó que Ulises Pinto había organizado la evasión.

$!Tabasco ofrece recompensa de 250 mil pesos para capturar a “El Rayo”, jefe operativo de La Barredora fugado desde 2022
Tabasco ofrece recompensa de 250 mil pesos para capturar a “El Rayo”, jefe operativo de La Barredora fugado desde 2022 FOTO: REDES SOCIALES

ASENSO CRIMINAL DE ‘EL RAYO’ DENTRO DE LA BARREDORA

El testigo refirió que Euler Rubalcaba ingresó a La Barredora a inicios de 2020 y asumió control en actividades como narcomenudeo, robo de hidrocarburo, secuestro y extorsiones en Cárdenas. En su relato, afirmó que dichas operaciones eran coordinadas tanto dentro del penal como posteriormente en libertad, tras su evasión.

Reportes internos lo señalaban como “El Comandante Rayo”, a cargo de coordinar actividades operativas en la región. De acuerdo con documentos militares revelados en Guacamaya Leaks, tuvo participación en la autorización de ejecuciones bajo las órdenes de Benjamín Mollinedo Montiel, alias “Pantera”, detenido en 2021.

Asimismo, fue identificado como pieza clave dentro del grupo de mandos que respondían directamente a Daniel Hernández Montejo, alias “El Prada”, considerado líder operativo luego de la caída de Bermúdez Requena y la detención de Ulises Pinto en julio de 2025.

‘EL RAYO’ SE CONVIERTE EN OBJETIVO PRIORITARIO TRAS SU FUGA EN 2022

Desde su fuga en 2022, la Fiscalía de Tabasco mantiene a Rubalcaba Colorado en calidad de prófugo. La dependencia reiteró que la recompensa de 250 mil pesos se encuentra vigente para quien aporte información que lleve a su captura y puso a disposición sus canales de denuncia anónima.

Hasta ahora, la institución no ha informado sobre avances adicionales en la búsqueda, mientras continúa el proceso federal relacionado con la presunta estructura operativa que habría permitido la fuga de integrantes de La Barredora desde los centros penitenciarios del estado.

Con información de la Fiscalía de Tabasco y Proceso

