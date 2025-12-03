Tabasco ofrece 250 mil pesos por ‘El Rayo’, presunto jefe operativo de La Barredora y prófugo desde 2022

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) anunció la emisión de una recompensa de 250 mil pesos a quien proporcione información que permita localizar y detener a Euler Rubalcaba Colorado, alias “El Rayo”, señalado como uno de los jefes operativos del grupo criminal La Barredora y que permanece prófugo desde su fuga del penal de Cárdenas en 2022.

La institución difundió este martes la ficha de búsqueda del presunto integrante de la organización delictiva y pidió a la ciudadanía aportar datos que contribuyan a su captura, en el marco del Acuerdo AE/FGE/RAGEC/X/054/2025.

FICHA DE BÚSQUEDA DA DETALLES SOBRE EL ASPECTO FÍSICO Y DELITOS DE ‘EL RAYO’

En la publicación oficial, la Fiscalía detalló que la recompensa se otorgará “a quien aporte información fidedigna, oportuna y veraz” para la localización o aprehensión de Euler Rubalcaba Colorado, quien también podría identificarse como Euler Ruvalcabar Colorado, Euler Ruvalcaba Córdova o Euler Ruvalcaba Naranjo.

Según la ficha, se le relaciona con la probable comisión de los delitos de:

- Robo de vehículo estacionado en la vía pública con violencia

- Secuestro agravado

- Asociación delictuosa agravada

Asimismo, se incluyó su media filiación: estatura aproximada de 1.65 metros, complexión mediana, tez moreno claro, cabello ondulado negro, frente amplia, orejas medianas, cejas semipobladas, ojos negros, nariz recta de base mediana, pómulos planos, bigote escaso, sin barba, labios delgados, boca mediana y mentón rectangular.