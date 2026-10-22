Tan celoso como ‘Otelo’, hombre prende fuego a negocio de Nuevo León por GPS del celular de su esposa

MONTERREY, NL.- En un arranque de celos, un moderno ‘Otelo’, amenazó con un machete al hijo del propietario de una tienda de abarrotes y le prendió fuego al negocio porque el GPS del celular de su esposa le marcaba que su mujer estaba ahí, en Nuevo León. Los hechos se registraron en la colonia Valle de Santa Elena en el ayuntamiento de Zuazua.

El hombre fue identificado como Julián ‘N’, de 33 años, quien fue detenido por policías municipales y quedó a disposición del Ministerio Público que se encargará de resolver su situación jurídica. De acuerdo con los primeros informes, el sujeto acudió al domicilio de su vecino ubicado sobre la calle Ibiza y le reclamó porque según su esposa estaba en ese sitio porque eso le marcaba el GPS de su aparato celular. El dueño de la tienda de abarrotes hasta le permitió que ingresara para que verificara que no era cierto, pero de todas formas se comportó en forma violenta.

El hombre amenazó con un machete al hijo del tendero y luego prendió fuego al local por lo que fue detenido. A pesar de los hechos tanto el comerciante como su hijo resultaron ilesos.