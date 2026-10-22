Tan celoso como ‘Otelo’, hombre prende fuego a negocio de Nuevo León por GPS del celular de su esposa

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    Tan celoso como ‘Otelo’, hombre prende fuego a negocio de Nuevo León por GPS del celular de su esposa
    En un arranque de celos amenazó con machete al hijo del propietario de una tienda de abarrotes y le prendió fuego al negocio porque el GPS del celular de su esposa le marcaba que su mujer estaba ahí, en Nuevo León. AYUNTAMINETO DE ZUAZUA

La geolocalización le marcaba que su mujer estaba en ese lugar por lo que en un arranque de celos prendió fue a una tienda de abarrotes y amenazó con un machete al hijo del propietario

MONTERREY, NL.- En un arranque de celos, un moderno ‘Otelo’, amenazó con un machete al hijo del propietario de una tienda de abarrotes y le prendió fuego al negocio porque el GPS del celular de su esposa le marcaba que su mujer estaba ahí, en Nuevo León.

Los hechos se registraron en la colonia Valle de Santa Elena en el ayuntamiento de Zuazua.

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El hombre fue identificado como Julián ‘N’, de 33 años, quien fue detenido por policías municipales y quedó a disposición del Ministerio Público que se encargará de resolver su situación jurídica.

De acuerdo con los primeros informes, el sujeto acudió al domicilio de su vecino ubicado sobre la calle Ibiza y le reclamó porque según su esposa estaba en ese sitio porque eso le marcaba el GPS de su aparato celular.

El dueño de la tienda de abarrotes hasta le permitió que ingresara para que verificara que no era cierto, pero de todas formas se comportó en forma violenta.

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El hombre amenazó con un machete al hijo del tendero y luego prendió fuego al local por lo que fue detenido.

A pesar de los hechos tanto el comerciante como su hijo resultaron ilesos.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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