Trump aplasta a mexicanos en EEUU, mientras la titular del IMME anda en campaña por la gubernatura de NL

Nos topamos dos veces; en ambas nos saludamos y en ambas apretó las quijadas al devolverme el saludo y el protocolario beso en la mejilla.

Como lo narré en su momento, me la encontré el pasado sábado 31 de enero en el aeropuerto de Los Ángeles, caminando de un lado a otro sin dejar de hablar por su celular.

- Se enfoca en el trato digno, la atención, apoyo y creación de espacios de comunicación para las comunidades mexicanas en el exterior”.

Aspectos Clave de la Gestión de Tatiana Clouthier en el IME:

“Su gestión busca fortalecer los lazos con la diáspora, revalorizar el fenómeno migratorio y apoyar el bienestar de los mexicanos fuera del país.

El portal oficial de esa dependencia federal dice textualmente al respecto sobre las flamantes responsabilidades de la hija del célebre Maquío:

Tatiana Clouthier Carrillo fue nombrada en marzo 2025, jefa del IME, Instituto de los Mexicanos en el Exterior, o IMME, por aquello de la híperlactante, errónea y aberrante diferenciación que hace el gobierno entre “las” y “los” mexicanos.

Quién sabe por qué su muina, si somos cuates -o éramos- desde cuando corríamos en la sampetrina (agarre aire...) “Calzada del Valle Alberto Santos de Hoyos”, en su cruce con la “Avenida San Pedro Mauricio Fernández Garza”, (ufff, qué afán de los bicicleteros legisladores, cabildos y autoridades municipales, en cambiarles el nombre a las calles para honrar la memoria de ciudadanos y políticos distinguidos. Como si no tuvieran temas más importantes de qué ocuparse. En fin, así son “eos” y “eas”).

Perdón por la digresión...

Le pregunté a Tatiana qué fue a hacer a California y me dijo que había tenido dos reuniones muy productivas e importantes con paisanos de los millones que viven en el Condado de San Bernardino, el más grande de Estados Unidos.

Averigüé por mi cuenta y la misión de Tatiana fue ir a echar a andar una unidad móvil para ampliar la cobertura de los servicios a los paisanos. ¡Felicidades! ¡Bruto! ¡Con madre! ¡Tan tan!

Mientras tanto en Ciudad Gótica...

En diciembre pasado, miles de paisanos fueron asaltados y robados -esas son la palabras que muchos de ellos me dijeron- por elementos de la Marina en los pasos fronterizos al entrar a México, y rematados en las carreteras del norte, centro y sur del País, por otros barbajanes uniformados de la Guardia Nacional.

Grupo DETONA® publicó evidencias del indignante e indigno trato que recibieron nuestros heroicos paisanos, mientras que de la titular del IME... ni sus luces.

https://www.detona.com/articulo/aduanales-desvalijan-paisanos-donde-esta-tatiana-clouthier

Le valieron madre los paisanos. Mientras ellos sufrían las de Caín, Tatiana andaba en sus desairados y descafeinados cafecitos-conferencias, posadas, pachangas y otras cosas propias de las fiestas decembrinas.

Ah, también en sus actos de proselitismo electoral, pues resulta que quiere ser gobernadora de MORENA en NL o de su natal Sinaloa; el que caiga primero.

Otro caso:

Alma Hidalgo es una notable mexicana de 22 años.

Fue becada por la UDEM para cursar su carrera profesional y logró que una prestigiada universidad de Boston le otorgara una beca más, para titularse en una especialidad.

Los scouts de una empresa global con sede en Nueva Inglaterra, detectaron su potencial y le ofrecieron un trabajo de planta con remuneración anual de seis dígitos en dólares.

Pero en eso, entró en vigor una de las órdenes ejecutivas de Trump -que no requieren aprobación del Capitolio- y la tentadora oferta de trabajo para Alma quedó reducida a menos de la mitad.

Los mismos scouts de la empresa global lamentaron la situación porque consideran injusto que exista esta discriminación contra el talento.

El mandato de Trump al respecto dice que las mejores ofertas de trabajo para recién egresados de las universidades estadounidenses son para oriundos de la ciudad en que se encuentre el centro de estudios; luego para los del Estado; después para los nacidos en EEUU de padres norteamericanos y lo que quede, para el resto, y en ese resto está Alma.

Trump no toma en cuenta calificaciones, talento, rendimiento escolar, empuje; lo único que le interesa es “América para los americanos”.

Los scouts de la empresa global que se fijó en Alma no pueden hacer nada, se lo dijeron a ella esta semana y no tendrá más remedio que regresarse a México o quedarse allá a recoger las migajas de las ofertas de trabajo.

Qué oportuna en este caso, es la frase pronunciada por la estrella de la música, Billie Ellish:

“Nadie es ilegal en tierras robadas.”

¿Y dónde está México para evitar todo esto?

Sheinbaum anda ocupada persiguiendo a los malandros que le pide Trump para mandarlos a las cárceles del otro lado. Enfrascada en una rancia y patriotera propaganda por la soberanía.

¿Y donde anda la que en sus objetivos como burócrata federal tiene apoyar a los mexicanos en el exterior? Baboseando con temas electorales; gastando su quincenas en pautas de Facebook y otras redes sociales, donde se promueve para ser dedeada ungidora y secularmente por Sheinbaum como candidata de MORENA a la gubernatura del “nuevo” NL.

Como sabiamente dijo el grafitero que le pintarrajeó el trenecito Maya a AMLO: “NO MMS”.

Cajón Desastre:

- Este es el mundo loco en que vivimos, donde la pizza llega más rápido a la casa, que las ambulancias y patrullas a atender emergencias.

- Donde perder el celular es peor que perder la dignidad.

- Donde un burócrata extraviado es más activo en su FB, chats, redes sociales, mesas políticas y su desgarriatiado rol como “analista periodístico”, que la chamba donde los contribuyentes le pagamos sus quincenas.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Mary Gaby y en un descuido se nos aparece por ahí La Loca Sanjuana.

Sugerimos leer:

https://www.detona.com/articulo/morena-va-con-mujeres-por-gubernaturas-de-nl-bc-y-chihuahua/amp

https://www.detona.com/articulo/declaracion-patrimonial-de-tatiana-la-desmiente-si-tiene-vinculos-con-vector/amp

https://www.sdpnoticias.com/columnas/tatiana-clouthier-le-sabe-a-la-economia.html

https://www.detona.com/articulo/fue-descuido-no-lavado-de-dinero-menos-mal/amp

https://www.detona.com/articulo/nepotismo-que-huele-dejadez-o-peor-aun-p3nd3j3z/amp