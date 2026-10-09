Impide mayoría en el INE fiscalizar actos anticipados de Morena; denuncian que omisión provocó daño a la equidad

CDMX.- El bloque de la presidenta Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE) cerró la posibilidad de fiscalizar el proselitismo anticipado, por lo que los aspirantes a cargos en el 2027 podrán seguir promoviendo su imagen abiertamente antes de los plazos legales. Aunque sabían que su proyecto no pasaría, los consejeros Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz presentaron nuevamente una propuesta para vigilar e investigar los recursos que utilizan quienes buscan un cargo el próximo año.

Esto para evidenciar la resistencia y omisión de los consejeros del bloque de Taddei para fiscalizar el proselitismo de Morena. MONTAÑO INCUMPLE CON PRESENTAR PROPUESTA Tanto partidos de oposición como consejeros echaron en cara al consejero Jorge Montaño, cercano a la presidenta del INE, que prometiera presentar una propuesta y lleva 77 días sin cumplir. Castillo advirtió que la omisión del organismo electoral provocó un daño a la equidad, pues Morena concluyó su proceso interno a las gubernaturas: “el daño está hecho y es irreparable”.

Debido a que la precampaña y campaña tanto a nivel federal como local comienza hasta los primeros meses del 2027, los inconformes exigían vigilar el proselitismo de los partidos los próximos 90 días, pues Morena ahora ya está en pleno proceso para elegir aspirantes a diputados federales, locales y Alcaldes, mientras otros institutos políticos apenas comienzan. Los inconformes recriminaron que las movilizaciones, propaganda en bardas, revistas, redes sociales, utilitarios, viáticos, música, renta de espacios y demás derroche de recursos debieron fiscalizarse para conocer de dónde los morenistas sacaron recursos. BLOQUE OFICIALISTA SE MOLESTA La respuesta del bloque de Taddei fue el enojo. E incluso, la presidenta del INE acusó a sus compañeros de alinear su discurso a la oposición para atacar al organismo y acusarlo de dejar de cumplir sus funciones, perder la capacidad de vigilar o poner en riesgo la confianza en la elección. “Cuando el cuestionamiento proviene de quienes estamos integrando este Consejo, puede terminar coincidiendo, incluso, con narrativas de actores políticos que buscan poner en duda la credibilidad de la autoridad electoral. El INE no se detiene ante las acusaciones intimidatorias, perversas o intentando desacreditar la actuación del árbitro electoral”, expresó.

El consejero Arturo Chávez, ex funcionario de Claudia Sheinbaum, los invitó a denunciar, e insistió en su argumento de que el INE no puede ir más allá de los plazos de fiscalización establecidos en la norma. El consejero Uuc-Kib Espadas le hizo segunda: “¿Dónde están las denuncias de los partidos políticos que reciben dinero, entre otras cosas, para eso, para denunciar a sus adversarios cuando violen la ley. Es un régimen de adversarios, demonios cuidando demonios”. DENUNCIAS HAN SIDO DESECHADAS Esto pese a que el INE ha recibido decenas de denuncias y han sido desechadas, lo mismo en el Tribunal Electoral, con el argumento de que los actos anticipados lo determinan los institutos electorales locales. La oposición siguió insistiendo en que el INE protegía a Morena, e incluso, el representante de Somos, Emilio Álvarez, balconeó que los asesores del partido guinda se pasean por la oficina de Taddei como si fuera la propia.

La sesión concluyó casi a la media noche, con la resistencia de siete consejeros contra cuatro de frenar los actos anticipados. “Lamento que, una vez más, la mayoría del Consejo General rechazara emitir lineamientos para regular los procesos políticos de los partidos. Se buscaba contar con reglas claras para que el INE fiscalice los recursos involucrados y garantizar que sean los institutos electorales locales quienes definan y sancionen los posibles actos anticipados de precampaña o campaña en las elecciones locales. “Mientras persista una omisión legislativa, el INE no puede permanecer inactivo: debe emitir las reglas indispensables para garantizar una fiscalización oportuna”, recriminó Humphrey. Y ENOJA PARTIDOS EN COMISIÓN ANTINARCO El presidente de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, Arturo Chávez, mostró su enojo por la decisión del Tribunal Electoral de incorporar a los partidos en dicho órgano. “Quiero decirles que la interpretación de la norma es inherente a todo proceso jurídico. Quien crea que la ley es la ley tiene un pensamiento autoritario. “El Tribunal no corrige la plana a nadie, como dicen cierta propaganda amarillista, ni da estrellitas cuando ratifica una decisión. El Tribunal, en el ámbito de sus competencias, hace la última interpretación de la norma y ordena que ésta se ejecute”, afirmó.

Los partidos discutieron por casi tres horas la sentencia del Tribunal y la exigencia de los partidos de Oposición de rehacer el calendario de trabajo de la Comisión que será mediadora entre los partidos y dependencias de seguridad para recibir los informes de candidatos “riesgosos” por posibles nexos con el crimen organizado. Tanto Morena como el PAN, PRI y Somos aprovecharon para acusarse mutuamente de quien tiene más “delincuentes” en sus filas.