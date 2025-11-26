TEPJF explica distribución de plurinominales en libro

México
/ 26 noviembre 2025
    TEPJF explica distribución de plurinominales en libro
    Alejandra Tello, jefa de la Unidad de Investigación de la Escuela Judicial Electoral, coordinó el libro sobre plurinominales. FOTO: EL UNIVERSAL

El libro “Entre la Constitución y la campaña mediática” analiza los argumentos jurídicos y la discusión pública en torno a la distribución de plurinominales en la pasada elección federal

La asignación de diputaciones plurinominales en 2024 generó presiones por sectores académicos, políticos de oposición y mediática para cambiar la fórmula que se ha utilizado en los últimos años, explora el libro más reciente del Tribunal Electoral.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Alejandra Tello, jefa de la Unidad de Investigación de la Escuela Judicial Electoral y coordinadora del libro, señaló que el objetivo es poner en la discusión académica y de la opinión pública el por qué se tomó esta resolución por mayoría de la Sala Superior.

TE PUEDE INTERESAR: Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo; acuerda colaborar como testigo protegido

El libro “Entre la Constitución y la campaña mediática. Asignación de diputaciones en México en 2024 y sentencia SUP-REC-3505/2024”, coordinado por Tello y el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata, analiza los argumentos jurídicos y la discusión pública en torno a la distribución de plurinominales en la pasada elección federal.

“Fue un debate muy fuerte y parece que se rodeó mucho de ruido mediático, entonces, lo que queremos en esta obra es explicarlo, ya a la distancia, sobre qué pasó, estas pasiones y poder explicarlo desde el punto de vista académico, desde la perspectiva, pues, de la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral”, expuso.

Consideró que el ruido mediático derivó en que esta decisión implicó darle mayoría calificada a Morena, PT y PVEM en la Cámara de Diputados.

“Evidentemente, lo que pedía la oposición y un grupo de académicos específicamente era que se cambiara la interpretación de la sobrerrepresentación por coalición y no por partido político, justo para cambiar la distribución de poder.

“Entonces, en pocas palabras, lo que implicaba era cambiar la distribución de poder y de esa forma, evidentemente había muchísimo en juego”, subrayó.

Detalló que ni la Constitución ni la ley establecen que la distribución de curules se haga por coalición, al menos desde 2009.

“Los académicos, así como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, entre otros, pretendían que en una interpretación de lo que ellos consideraban el espíritu de la Constitución, que ellos interpretaban como que fue el origen de la reforma de 1996, se cambiaron los precedentes de más de 15 años”, dijo.

“Pero la Constitución establecía por partido político, el tribunal venía haciendo las asignaciones por partido político desde 2009, incluso se ha presentado una sobrerrepresentación de la coalición del PVEM, del PRI, entre otros, desde años atrás y no se había puesto el debate tan álgido”, apuntó.

Tello señaló que los partidos de oposición y los académicos no fueron honestos intelectualmente, pues no reconocieron que dichas reglas beneficiaron a otras fuerzas políticas, con otra configuración política del país.

Sobre la determinación de la Sala Superior, recordó que todos votaron a favor salvo la magistrada Janine Otálora, por lo que se confirmó la distribución por partido.

“Creo que justo actuaron conforme a la Constitución, salieron a decir, explicar la sentencia innumerables veces y pues nada, pues justo esta obra que estamos coordinando el magistrado Felipe de la Mata y una servidora, pues busca poner en perspectiva todo lo ocurrido en aquel momento”, reiteró.

Temas


Plurinominales
libros

Organizaciones


TEPJF

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La mayoría de denuncias por agresiones de género corresponden a reincidencias.

Coahuila registra más de 19 mil agresores seriales de mujeres cada año
El megabloqueo de este lunes se derivó de la crisis de inseguridad que denuncian los transportistas de carga.

Sin afectaciones en Coahuila por megabloqueo carretero en el país
Coatlicue, la supercomputadora mexicana, será la más potente de Latinoamérica. Conoce su capacidad, inversión, beneficios y el impacto que tendrá en innovación, ciencia y decisiones públicas.

Presentan a ‘Coatlicue’, la Supercomputadora Mexicana más poderosa de América Latina en la Mañanera
Hay al menos ocho inversionistas interesados en la adquisición de la empresa acerera.

Estiman para enero de 2026 posible subasta de AHMSA
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales busca frenar el acaparamiento, evitar especulación y garantizar el derecho humano al agua, según la presidenta Claudia Sheinbaum

Sheinbaum busca poner fin al acaparamiento de Agua con reforma a la Ley... ‘Eso se acabó’

El gobierno federal obtuvo una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por presuntos vínculos con tráfico de combustible y armas; la FGR formalizó su acuerdo como testigo colaborador en la investigación

Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo; acuerda colaborar como testigo protegido
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Pensión del Bienestar... quiénes reciben el pago de 6 mil 200 pesos este 26 y 27 de noviembre, según el calendario oficial
Rumor. El posible regreso de La Voz México a Televisa desata especulaciones sobre el fichaje de los coaches estelares.

Televisa sacude redes con rumores: ‘La Voz México’ volvería en 2026 con Danna Paola al frente