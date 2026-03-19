TEPJF revoca sanción contra Emma Zermeño por mensajes privados; están protegidos por la Constitución

Con esta resolución, la Sala Superior dejó sin efectos la multa de 300 mil pesos que había sido impuesta por la Sala Regional Guadalajara por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sanción impuesta contra la activista y funcionaria sinaloense Emma Zermeño López, derivada de mensajes privados en los que se expresaba en términos críticos hacia la diputada local de Morena Almendra Negrete Sánchez .

MENSAJES PRIVADOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA CONSTITUCIÓN

El fallo aprobado por los magistrados se basó en el proyecto presentado por Felipe de la Mata Pizaña, en el que se establece que los mensajes enviados a través de WhatsApp forman parte del ámbito de las comunicaciones privadas.

De acuerdo con la resolución, dichos mensajes “gozan de la protección constitucional e inviolabilidad de las comunicaciones privadas”, y sancionar con base en capturas de pantalla “generaría un incentivo para la obtención irregular de comunicaciones privadas”.

En ese sentido, el tribunal determinó que no es procedente utilizar este tipo de evidencia para acreditar una infracción en materia electoral.

MAGISTRADA CLAUDIA VALLE SOSTIENE QUE MENSAJES PRIVADOS NO SON REGULADOS

Durante la sesión, la magistrada Claudia Valle Aguilasocho sostuvo que el contenido de mensajes privados no forma parte del ámbito regulado por la legislación electoral.

Al respecto, señaló que este tipo de comunicaciones no pueden constituir violencia política en razón de género ni ser motivo de censura dentro del marco jurídico electoral.

Asimismo, explicó que la conversación no fue difundida en un espacio público, sino que fue compartida por uno de los participantes con la persona aludida.

“Esta conversación escrita en mensajes no fue colocada o filtrada por un tercero; no se colocó en un ámbito abierto o público. Lo que pasó es que uno de los intervinientes en la conversación le da a conocer a la persona de quien se expresan opiniones y críticas ríspidas, e incluso estereotipadas, que esta conversación tuvo lugar”, indicó.

ORIGEN DE LA DENUNCIA Y PRUEBAS PRESENTADAS

La sanción inicial se derivó de una denuncia presentada por la diputada Almendra Negrete, quien aportó capturas de pantalla de conversaciones sostenidas entre Zermeño y Jonathan Alexis Ramírez Quevedo, asesor suplente de la legisladora y excolaborador cercano de la funcionaria.

En dichas conversaciones, Zermeño habría emitido expresiones críticas hacia la diputada, incluyendo comentarios sobre su designación como legisladora.

Al momento de los hechos, Emma Zermeño se desempeñaba como funcionaria en la Secretaría de las Mujeres del estado de Sinaloa. Las expresiones contenidas en los mensajes fueron consideradas en primera instancia como constitutivas de violencia política de género, lo que derivó en la sanción económica posteriormente revocada.