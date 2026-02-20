¿Therians en los libros de la SEP?... Libro de tercer grado muestra ilustraciones que generan polémica

Usuarios comenzaron a señalar que algunos materiales escolares contienen dibujos de estudiantes con máscaras y colas de animales, lo que generó especulación sobre si el contenido estaría relacionado con esta tendencia. Sin embargo, hasta el momento no existe postura oficial que vincule ambos temas.

En las últimas semanas, la conversación en redes sociales sobre jóvenes que se identifican como “therian” —personas que adoptan estéticas o comportamientos inspirados en animales— se cruzó con un nuevo tema: ilustraciones en libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ).

Los ejemplares señalados corresponden a publicaciones de 2024, elaboradas durante la gestión de Marx Arriaga Navarro como director general de Materiales Educativos.

QUÉ MUESTRAN REALMENTE LOS LIBROS

La polémica se centra en el libro “Proyectos Comunitarios” de tercer grado de primaria, específicamente en la lección titulada “La vida en movimiento”. Este proyecto didáctico busca que el alumnado identifique las formas en que se desplazan distintos animales.

El contenido abarca alrededor de 18 páginas e incluye ilustraciones de niñas y niños utilizando máscaras de zorro y accesorios que simulan colas. En las imágenes, los personajes aparecen participando en actividades lúdicas relacionadas con el aprendizaje del entorno natural.

Especialistas en educación señalan que el uso de disfraces y elementos visuales es común en materiales pedagógicos de nivel básico, ya que facilita la comprensión y estimula la imaginación infantil.

EXISTE RELACIÓN CON EL MOVIMIENTO THERIAN

Hasta ahora, no hay evidencia pública que indique que los libros promuevan la identidad therian o cualquier tendencia similar. El contenido forma parte del nuevo modelo educativo implementado en 2024, enfocado en el aprendizaje mediante proyectos y experiencias.

Las ilustraciones, según el enfoque pedagógico, representan dinámicas escolares donde el alumnado imita movimientos animales como parte de la exploración científica. En este sentido, el material se presenta como una herramienta educativa y no como una promoción de identidades.

“Las representaciones lúdicas son una estrategia didáctica frecuente para que los niños comprendan conceptos”, coinciden especialistas consultados en debates públicos sobre el tema.

CÓMO SURGIÓ LA CONTROVERSIA

La polémica se amplificó principalmente en redes sociales, donde imágenes aisladas del libro circularon fuera de contexto. Esto generó interpretaciones diversas y opiniones encontradas entre usuarios.

Algunos sectores expresaron preocupación sobre el contenido educativo, mientras otros defendieron que se trata de actividades escolares normales relacionadas con la creatividad y el aprendizaje sobre animales.

En ausencia de un posicionamiento institucional que relacione los dibujos con el movimiento therian, el debate continúa en el terreno de la percepción pública.

DATOS CURIOSOS

• Los libros de texto gratuitos en México se distribuyen desde 1959.

• Las ilustraciones infantiles suelen incluir disfraces para fomentar el aprendizaje creativo.

• El modelo educativo por proyectos se implementó oficialmente en 2024.

En términos generales, el caso refleja cómo el contexto digital puede reinterpretar contenidos educativos, generando controversias que no siempre corresponden con la intención original del material.