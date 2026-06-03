Tiene México protocolos y área para tratar casos de ébola: UNAM

Aunque la probabilidad de un brote de estos en México es sumamente baja, el País ya cuenta con un protocolo de emergencia y un área especializada para atender posibles contagios, afirmó Rosa María Wong Chew, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM.

México está preparado ante posibles casos de Ébola y Hantavirus, aseguraron expertos.

INFRAESTRUCTURA LISTA PARA PACIENTES CRÍTICOS

En caso de detectarse algún paciente con estas enfermedades, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) ha sido designado para su atención. Este centro cuenta con:

Área de aislamiento específica: Diseñada para evitar la propagación del virus.

Capacidad de terapia intensiva: Equipada para el manejo de pacientes en estado sumamente crítico que requieren tratamiento especializado.

Experiencia previa: Esta misma área ya ha sido utilizada con éxito durante la pandemia de influenza y ante otros patógenos graves.

“Sí hay planes de preparación para todos los riesgos sanitarios por parte de la Secretaría de Salud”, aseguró la especialista, quien destacó que la dependencia ya ha enviado manuales de prevención y lineamientos de acción a las diversas instituciones de salud del País.

CUARENTENA ESTRICTA POR EVENTOS DEPORTIVOS

Como parte de las medidas preventivas ante los próximos encuentros deportivos internacionales (con sedes compartidas en Norteamérica), las autoridades sanitarias ya aplican protocolos estrictos, señaló Wong Chew.

Monitoreo previo: Los jugadores provenientes de zonas de riesgo, como Uganda y la República Democrática del Congo, deben cumplir con un periodo de observación.

Cuarentena obligatoria: Se implementó un aislamiento de 21 días (el periodo de incubación del virus) antes de que los atletas puedan ingresar a México.

Foco de atención: Estas medidas son clave debido a los partidos programados en ciudades como Guadalajara, donde participarán equipos de las regiones mencionadas.

Finalmente, la experta señaló que México, Estados Unidos y Canadá están trabajando en estrecha coordinación para prevenir y contener cualquier posible brote o contagio en la región.