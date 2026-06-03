Tiene México protocolos y área para tratar casos de ébola: UNAM

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Tiene México protocolos y área para tratar casos de ébola: UNAM
    Hasta el momento, no se han contabilizado casos de ninguna de las dos enfermedades. UNSPLASH
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Salud

Organizaciones


UNAM

La especialista Rosa María Wong Chew señaló que el País está preparado ante posibles brotes de ébola y hantavirus

México está preparado ante posibles casos de Ébola y Hantavirus, aseguraron expertos.

Aunque la probabilidad de un brote de estos en México es sumamente baja, el País ya cuenta con un protocolo de emergencia y un área especializada para atender posibles contagios, afirmó Rosa María Wong Chew, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cnte-eleva-protestas-bloquea-y-vandaliza-edificios-de-sep-e-issste-EB21132226

INFRAESTRUCTURA LISTA PARA PACIENTES CRÍTICOS

En caso de detectarse algún paciente con estas enfermedades, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) ha sido designado para su atención. Este centro cuenta con:

Área de aislamiento específica: Diseñada para evitar la propagación del virus.

Capacidad de terapia intensiva: Equipada para el manejo de pacientes en estado sumamente crítico que requieren tratamiento especializado.

Experiencia previa: Esta misma área ya ha sido utilizada con éxito durante la pandemia de influenza y ante otros patógenos graves.

“Sí hay planes de preparación para todos los riesgos sanitarios por parte de la Secretaría de Salud”, aseguró la especialista, quien destacó que la dependencia ya ha enviado manuales de prevención y lineamientos de acción a las diversas instituciones de salud del País.

CUARENTENA ESTRICTA POR EVENTOS DEPORTIVOS

Como parte de las medidas preventivas ante los próximos encuentros deportivos internacionales (con sedes compartidas en Norteamérica), las autoridades sanitarias ya aplican protocolos estrictos, señaló Wong Chew.

Monitoreo previo: Los jugadores provenientes de zonas de riesgo, como Uganda y la República Democrática del Congo, deben cumplir con un periodo de observación.

Cuarentena obligatoria: Se implementó un aislamiento de 21 días (el periodo de incubación del virus) antes de que los atletas puedan ingresar a México.

Foco de atención: Estas medidas son clave debido a los partidos programados en ciudades como Guadalajara, donde participarán equipos de las regiones mencionadas.

Finalmente, la experta señaló que México, Estados Unidos y Canadá están trabajando en estrecha coordinación para prevenir y contener cualquier posible brote o contagio en la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud

Organizaciones


UNAM

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Trampolín

Trampolín
NosotrAs: La guerra contra el espejo

NosotrAs: La guerra contra el espejo
Aunque Samuel García rechazó cualquier ilícito a su familia argumentando la responsabilidad de los clientes, la Federación amaga con citarlo por lavado de dinero.

Urgen a FGR investigar a Samuel García por nexos de despacho familiar con la red de huachicol ‘Los Petrofactureros’
Claudia Sheinbaum cuestionó el reportaje sobre presuntas investigaciones de Estados Unidos contra Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

¿Cuál es el interés?... Claudia Sheinbaum cuestiona reportaje de Los Ángeles Times sobre Durazo y Américo Villarreal
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno de “El Niño llegará a nuestras puertas en los próximos meses con un 90% de certeza” durante la segunda mitad del 2026.

‘Prepárense para El Niño’: OMM advierte ante lluvias, sequías e inundaciones por fenómeno meteorológico
Acompañar a tus familiares a realizar este trámite es una de las mejores decisiones que puedes tomar este año.

CURP Biométrica para adultos mayores: cómo ayudarlos a tramitarla fácil y seguro este 2026
Apuesta. ‘NADA!’ aborda la importancia de expresar emociones y evitar ocultarlas detrás de apariencias.

Talento de Saltillo: Red Flags presenta ‘NADA!’, su nueva apuesta dentro de la escena emergente
Recibimiento de la selección de Sudáfrica con el “Son de la Negra” desata debate en redes

Recibimiento de la selección de Sudáfrica con el “Son de la Negra” desata debate en redes