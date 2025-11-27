Reportan que Ernestina Godoy será la titular de la FGR tras la renuncia de Gertz Manero

En medio de crecientes versiones sobre la posible renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), diversos periodistas han difundido nombres sobre quién podría ocupar el cargo. Entre ellos destaca el de la senadora Ernestina Godoy Ramos, a quien algunos comunicadores han señalado como la principal candidata para suceder al actual fiscal. Las especulaciones surgieron luego de que, a través de sus redes sociales, el periodista Carlos Loret de Mola afirmara que fuentes “de primer nivel” le confirmaron que Godoy encabezaría la FGR. En un mensaje publicado en su cuenta, el comunicador escribió: “Será Ernestina Godoy la nueva titular de @FGRMexico, me lo confirman fuentes de primer nivel”. A este señalamiento se sumó el periodista Joaquín López-Dóriga, quien en su cuenta de X publicó: “#ÚltimaHora Será Ernestina. ‘Llegamos todas’.” El mensaje estuvo acompañado de un video en el que expuso detalles sobre el proceso de sucesión y el contexto institucional que rodea la presunta salida de Gertz Manero. TE PUEDE INTERESAR: Prevén renuncia de Gertz Manero; ven posibles candidatos

RENUNCIA DE GERTZ MANERO PROVOCARÍA EL PRIMER PROCESO DE SUCESIÓN PARA UN FISCAL GENERAL DE MÉXICO En su intervención, López-Dóriga subrayó que este escenario sería inédito, ya que Gertz Manero es el primer fiscal general de la República desde la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía Autónoma. Recordó que fue designado el 19 de enero de 2019 por el Senado de la República, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que su mandato tiene una duración de nueve años. Según el recuento del periodista, la conclusión del periodo estaba prevista para el 19 de enero de 2029. No obstante, destacó que la presunta salida anticipada del titular obligaría a activar el procedimiento de designación establecido en la legislación vigente.

CÓMO SE ELEGIRÍA A UN NUEVO TITULAR DE LA FISCALÍA DE LA REPÚBLICA TRAS LA SALIDA DE GERTZ MANERO De acuerdo con la explicación expuesta por López-Dóriga, el procedimiento contempla que el Senado envíe una lista de diez aspirantes a la presidenta de la República. Posteriormente, la mandataria seleccionaría una terna para regresarla al Senado, donde se elegiría a la persona que asumiría la Fiscalía mediante mayoría calificada. El comunicador afirmó contar con información según la cual la presidenta Claudia Sheinbaum propondría a Ernestina Godoy como parte de esta terna y que, eventualmente, sería la designada para encabezar la FGR. Señaló también que la mandataria habría reiterado su discurso de “llegamos todas” al justificar la posible nominación. PERFIL DE ERNESTINA GODOY EN EL ENTORNO DE SHEINBAUM En el mensaje, López-Dóriga recordó que Ernestina Godoy ha ocupado cargos estratégicos en administraciones vinculadas a Sheinbaum. Fue fiscal general de Justicia de la Ciudad de México durante la gestión de la ahora presidenta y actualmente funge como consejera jurídica de la Presidencia de la República. Agregó que, conforme avance el procedimiento institucional, se conocerá la lista de aspirantes enviada por el Senado, la selección de la terna presidencial y la eventual elección por mayoría calificada en la Cámara Alta.