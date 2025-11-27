Reportan que Ernestina Godoy será la titular de la FGR tras la renuncia de Gertz Manero

México
/ 27 noviembre 2025
    Reportan que Ernestina Godoy será la titular de la FGR tras la renuncia de Gertz Manero
    Periodistas difundieron que Ernestina Godoy podría ser propuesta para encabezar la FGR ante una posible salida anticipada de Alejandro Gertz Manero, aunque no existe confirmación oficial. FOTO: VANGUARDIA

La senadora Ernestina Godoy ha sido mencionada como posible candidata para dirigir la Fiscalía General de la República ante versiones sobre la salida de Gertz Manero

En medio de crecientes versiones sobre la posible renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), diversos periodistas han difundido nombres sobre quién podría ocupar el cargo. Entre ellos destaca el de la senadora Ernestina Godoy Ramos, a quien algunos comunicadores han señalado como la principal candidata para suceder al actual fiscal.

Las especulaciones surgieron luego de que, a través de sus redes sociales, el periodista Carlos Loret de Mola afirmara que fuentes “de primer nivel” le confirmaron que Godoy encabezaría la FGR. En un mensaje publicado en su cuenta, el comunicador escribió: “Será Ernestina Godoy la nueva titular de @FGRMexico, me lo confirman fuentes de primer nivel”.

A este señalamiento se sumó el periodista Joaquín López-Dóriga, quien en su cuenta de X publicó: “#ÚltimaHora Será Ernestina. ‘Llegamos todas’.” El mensaje estuvo acompañado de un video en el que expuso detalles sobre el proceso de sucesión y el contexto institucional que rodea la presunta salida de Gertz Manero.

TE PUEDE INTERESAR: Prevén renuncia de Gertz Manero; ven posibles candidatos

RENUNCIA DE GERTZ MANERO PROVOCARÍA EL PRIMER PROCESO DE SUCESIÓN PARA UN FISCAL GENERAL DE MÉXICO

En su intervención, López-Dóriga subrayó que este escenario sería inédito, ya que Gertz Manero es el primer fiscal general de la República desde la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía Autónoma.

Recordó que fue designado el 19 de enero de 2019 por el Senado de la República, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que su mandato tiene una duración de nueve años.

Según el recuento del periodista, la conclusión del periodo estaba prevista para el 19 de enero de 2029. No obstante, destacó que la presunta salida anticipada del titular obligaría a activar el procedimiento de designación establecido en la legislación vigente.

CÓMO SE ELEGIRÍA A UN NUEVO TITULAR DE LA FISCALÍA DE LA REPÚBLICA TRAS LA SALIDA DE GERTZ MANERO

De acuerdo con la explicación expuesta por López-Dóriga, el procedimiento contempla que el Senado envíe una lista de diez aspirantes a la presidenta de la República.

Posteriormente, la mandataria seleccionaría una terna para regresarla al Senado, donde se elegiría a la persona que asumiría la Fiscalía mediante mayoría calificada.

El comunicador afirmó contar con información según la cual la presidenta Claudia Sheinbaum propondría a Ernestina Godoy como parte de esta terna y que, eventualmente, sería la designada para encabezar la FGR. Señaló también que la mandataria habría reiterado su discurso de “llegamos todas” al justificar la posible nominación.

PERFIL DE ERNESTINA GODOY EN EL ENTORNO DE SHEINBAUM

En el mensaje, López-Dóriga recordó que Ernestina Godoy ha ocupado cargos estratégicos en administraciones vinculadas a Sheinbaum. Fue fiscal general de Justicia de la Ciudad de México durante la gestión de la ahora presidenta y actualmente funge como consejera jurídica de la Presidencia de la República.

Agregó que, conforme avance el procedimiento institucional, se conocerá la lista de aspirantes enviada por el Senado, la selección de la terna presidencial y la eventual elección por mayoría calificada en la Cámara Alta.

CLAUDIA SHEINBAUM RECIBE UNA CARTA DEL SENADO RELACIONADO CON LA POSIBLE RENUNCIA DE GERTZ MANERO

Las versiones sobre la eventual renuncia del fiscal fueron abordadas durante “La Mañanera del Pueblo”, donde la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema. La mandataria declaró que, hasta el momento, Gertz Manero no le ha manifestado su renuncia de manera directa.

“Hasta ahora no me lo ha manifestado”, señaló al ser preguntada sobre la supuesta salida del fiscal general. Además, confirmó haber recibido una carta del Senado relacionada con el proceso, la cual, según afirmó, se encuentra analizando. “La estoy analizando y mañana les informaremos”, añadió sin dar más detalles sobre posibles movimientos en el organismo autónomo.

TE PUEDE INTERESAR: El intento de Palacio por correr al fiscal Gertz Manero

Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la Fiscalía General de la República sobre la continuidad o posible salida de Alejandro Gertz Manero. Tampoco se ha formalizado algún procedimiento en el Senado sobre la integración de la lista de aspirantes prevista en la ley.

La expectativa se mantiene sobre los anuncios que puedan realizarse en los próximos días respecto al futuro de la Fiscalía y a la eventual participación de Ernestina Godoy en el proceso de sucesión.

Temas


4T
Renuncia
Gobierno

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Alejandro Gertz Manero
Ernestina Godoy

Organizaciones


FGR

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

