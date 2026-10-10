Localizan en centro de deportados de Estados Unidos a siete migrantes reportados como no localizados en Chiapas

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    Localizan en centro de deportados de Estados Unidos a siete migrantes reportados como no localizados en Chiapas
    La Fiscalía estableció una coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, lo que permitió el reconocimiento de las siete personas. Cuartoscuro

Se trata de tres hondureños, dos salvadoreños, un colombiano y una persona de originaria de Guatemala

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Siete migrantes de Centro y Sudamérica que aparecían reportados como no localizados en Chiapas fueron ubicados en centros de detención de deportados de los Estados Unidos, informó el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

Sobre el caso, el fiscal dijo que se estableció una coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, lo cual permitió el reconocimiento de las siete personas.

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Llaven Abarca expuso que se trata de tres hondureños, dos salvadoreños, un colombiano y un guatemalteco, quienes tenían fichas de personas no localizadas desde los años 2016, 2021, 2022 y 2023.

“Ya fueron localizados y se encuentran en los Estados Unidos, a donde ingresaron de manera irregular”, afirmó el funcionario estatal.

DEPURARÁN REGISTROS VIGENTES

Puntualizó que se continuará con la revisión de expedientes para depurar los registros vigentes, debido a que algunos datan de varios años anteriores y continúan con ficha de búsqueda en el registro estatal, pero, como en este caso, las personas podrían encontrarse en los Estados Unidos.

Las fichas difundidas por la Fiscalía General detallan que los extranjeros localizados son Magdiel Antonio López Espinal, Ángela Benigna Sierra Rodas y Franck Alexander Mendoza Alvarado, originarios de Honduras.

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Así como Angélica María Rodríguez Gómez y Erick Alberto Amaya Cartagena, de El Salvador; Alida Refugio Álvarez Soto, de Guatemala y Santiago Zuluaga Sepúlveda, de Colombia.

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