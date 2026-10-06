Tijuana suspende clases presenciales por ola de calor; clima alcanza los 40 grados

TIJUANA, BC.- Mientras Tijuana enfrenta una jornada de altas temperaturas que oscilan entre los 40 y 38 grados, con colonias que padecen cortes de energía eléctrica y problemas en el suministro de agua potable, el gobierno de Baja California determinó suspender las clases presenciales en las escuelas públicas del municipio durante el trueno vespertino del 6 y el 7 de octubre. Este martes, durante su conferencia de prensa matutina, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que la suspensión comenzará a partir del turno vespertino de este martes 6 de octubre y se extenderá durante todo el miércoles 7, como medida preventiva ante las condiciones de calor que se registran en la ciudad.

La decisión ocurre no solo durante una ola de calor poco habitual para la ciudad que se ha extendido por varios días, sino cuando además las familias de más de 100 colonias enfrentan problemas en el suministro de agua y en el servicio de electricidad, de acuerdo con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

INTERRUPCIÓN ELÉCTRICA AFECTA LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA En una publicación en sus redes sociales la CESPT explicó que cuando una interrupción eléctrica afecta los equipos de bombeo, estos dejan de operar y el suministro de agua puede verse interrumpido en las colonias que dependen de esos sistemas. Algunas de las colonias afectadas y que llevan más de 48 horas sin servicio de agua potable son Obrera, Florido Primera Sección, Santa Fe, Sánchez Taboada, Mariano Matamoros, Buenos Aires Sur, Natura y La Ciénega, entre otras.

La gobernadora dijo que la suspensión de clases presenciales busca evitar que estudiantes y personal educativo permanezcan durante varias horas en planteles expuestos a las altas temperaturas sin infraestructura adecuada para hacerles frente.

MEDIDA ES SECUNDADA POR LA UABC La decisión fue secundada por otras instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) quien recientemente también informó que no cancelará clases, sino que cambiará la modalidad presencial por la virtual. La situación también pone de manifiesto la presión que las altas temperaturas están ejerciendo sobre los servicios básicos de la ciudad. La CESPT ha señalado que el aumento en el consumo de agua ha reducido los niveles de almacenamiento en algunos tanques, mientras que las fallas eléctricas han complicado la operación de infraestructura necesaria para llevar el servicio a distintas zonas.