Tijuana suspende clases presenciales por ola de calor; clima alcanza los 40 grados

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Tijuana suspende clases presenciales por ola de calor; clima alcanza los 40 grados
    La ciudad de Tijuana cuenta con colonias que padecen cortes de energía eléctrica y problemas en el suministro de agua potable. Cuartoscuro

El Gobierno estatal implementa la medida en escuelas públicas durante el trueno vespertino del 6 y el 7 de octubre

TIJUANA, BC.- Mientras Tijuana enfrenta una jornada de altas temperaturas que oscilan entre los 40 y 38 grados, con colonias que padecen cortes de energía eléctrica y problemas en el suministro de agua potable, el gobierno de Baja California determinó suspender las clases presenciales en las escuelas públicas del municipio durante el trueno vespertino del 6 y el 7 de octubre.

Este martes, durante su conferencia de prensa matutina, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que la suspensión comenzará a partir del turno vespertino de este martes 6 de octubre y se extenderá durante todo el miércoles 7, como medida preventiva ante las condiciones de calor que se registran en la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hasta-diciembre-o-enero-se-definira-acerca-de-la-candidatura-al-gobierno-de-slp-pvem-EO23961577

La decisión ocurre no solo durante una ola de calor poco habitual para la ciudad que se ha extendido por varios días, sino cuando además las familias de más de 100 colonias enfrentan problemas en el suministro de agua y en el servicio de electricidad, de acuerdo con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

INTERRUPCIÓN ELÉCTRICA AFECTA LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA

En una publicación en sus redes sociales la CESPT explicó que cuando una interrupción eléctrica afecta los equipos de bombeo, estos dejan de operar y el suministro de agua puede verse interrumpido en las colonias que dependen de esos sistemas.

Algunas de las colonias afectadas y que llevan más de 48 horas sin servicio de agua potable son Obrera, Florido Primera Sección, Santa Fe, Sánchez Taboada, Mariano Matamoros, Buenos Aires Sur, Natura y La Ciénega, entre otras.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-expulsa-del-partido-a-jorge-lorenzo-lara-alcalde-de-suchiapa-detenido-durante-la-operacion-enjambre-HO23961327

La gobernadora dijo que la suspensión de clases presenciales busca evitar que estudiantes y personal educativo permanezcan durante varias horas en planteles expuestos a las altas temperaturas sin infraestructura adecuada para hacerles frente.

MEDIDA ES SECUNDADA POR LA UABC

La decisión fue secundada por otras instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) quien recientemente también informó que no cancelará clases, sino que cambiará la modalidad presencial por la virtual.

La situación también pone de manifiesto la presión que las altas temperaturas están ejerciendo sobre los servicios básicos de la ciudad. La CESPT ha señalado que el aumento en el consumo de agua ha reducido los niveles de almacenamiento en algunos tanques, mientras que las fallas eléctricas han complicado la operación de infraestructura necesaria para llevar el servicio a distintas zonas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clases Presenciales
Ola De Calor
corte de luz

Localizaciones


Baja California
Tijuana

Personajes


Marina del Pilar Ávila

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
AMLO: Cariño en las candidaturas morenistas

AMLO: Cariño en las candidaturas morenistas
true

Partido Verde, la plataforma de Harfuch: Loret de Mola
Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, fue señalado por EU como integrante de una red de robo de hidrocarburos del CJNG.

Quién es ‘El Tanque’ y cómo operaba la red ligada al robo de combustible del CJNG
La secretaria de Bienestar destacó la participación del personal que integra las brigadas y señaló que el propósito del programa es llevar la atención hasta donde viven las personas.

Gobierno de Sheinbaum presenta avances del Programa Salud Casa por Casa que suma 27 millones de consultas
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El Sorteo del Buen Fin 2026 repartirá 500 millones de pesos entre consumidores y comercios. Estas son las compras y fechas que debes considerar para participar.

Ya viene el sorteo del SAT del Buen Fin 2026 que repartirá 500 millones de pesos... estos son los requisitos para participar
Cierra se da tras meses de litigio antimonopolio y luego de que jueza de California ratificó acuerdo entre Paramount Skydance y 12 fiscales estatales que se oponían a la operación.

Concreta Paramount compra de Warner Bros Discovery por 110 mil millones de dólares
México cerrará ante Jamaica en el Estadio BBVA la serie de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27.

México vs Jamaica: el Tri jugará los Cuartos de Nations League en Monterrey