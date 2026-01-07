‘Toda muerte violenta de mujeres debe investigarse como feminicidio’: Sheinbaum

Para la mandataria, iniciar las carpetas de investigación bajo esta premisa es fundamental para evitar la impunidad que históricamente ha rodeado estos crímenes. Sheinbaum enfatizó que, si bien las indagatorias pueden reclasificarse conforme avancen las pruebas, la prioridad inicial debe ser siempre la detección de violencia de género.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , reafirmó su compromiso con la justicia de género al señalar que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada, desde el primer momento, bajo el protocolo de feminicidio. Esta medida busca transformar la visión de las fiscalías estatales para garantizar que no se cierren casos prematuramente ni se culpe a las víctimas

Esta postura surge como una respuesta directa a las fallas estructurales en el sistema de justicia. La intención es que las autoridades dejen de minimizar los incidentes y apliquen una perspectiva de género rigurosa, siguiendo estándares internacionales que protejan la dignidad de las mujeres y sus familias.

CONTRA LA REVICTIMIZACIÓN Y LAS MALAS PRÁCTICAS

Sheinbaum criticó severamente las prácticas del pasado donde las fiscalías locales solían atribuir fallecimientos a suicidios o accidentes sin realizar peritajes exhaustivos. Recordó casos emblemáticos, como el ocurrido en Morelos, donde inicialmente se intentó vincular la muerte de una joven con el consumo de alcohol, ignorando signos claros de violencia.

La presidenta señaló que la revictimización es una forma de violencia institucional que impide el acceso real a la justicia. Al investigar cada caso como feminicidio, se obliga a los peritos y ministerios públicos a buscar evidencias de odio, misoginia o relaciones de poder desiguales que pudieron motivar el asesinato.

Con la reciente ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), el Gobierno Federal busca que su experiencia previa en la Ciudad de México sirva de modelo para las entidades federativas. La meta es homologar los criterios de actuación para que ninguna muerte quede sin una explicación jurídica sólida.

EL FEMINICIDIO COMO DELITO ESPECÍFICO EN MÉXICO

De acuerdo con la legislación vigente, el feminicidio se define como el homicidio de una mujer por razones de género. Esto incluye contextos de violencia familiar, sexual o cualquier relación de confianza que haya sido vulnerada. La presidenta subrayó que este delito debe diferenciarse claramente del homicidio doloso común.

El Código Penal establece que existen razones de género cuando hay signos de violencia sexual, lesiones infamantes o si el cuerpo es expuesto en lugares públicos. Sheinbaum insistió en que el liderazgo de las nuevas instituciones de justicia debe enfocarse en sensibilizar al personal para detectar estas señales desde el minuto uno.

Aunque la mayoría de estos delitos son competencia de las fiscalías estatales, el Ejecutivo Federal mantendrá un seguimiento cercano para asegurar que se cumplan los protocolos. La transformación del sistema de justicia es una pieza clave en la estrategia de seguridad de la actual administración para reducir la violencia contra las mujeres.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA LEY DE FEMINICIDIO

· México fue uno de los primeros países en el mundo en tipificar legalmente el feminicidio como un delito distinto al homicidio.

· La sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte es el precedente legal que obliga a investigar toda muerte violenta de mujer con perspectiva de género.

· Las penas por feminicidio en México pueden alcanzar hasta los 60 años de prisión, dependiendo del estado.

· Ernestina Godoy, ahora titular de la FGR, impulsó en la CDMX la creación de una fiscalía especializada única en su tipo para este delito.