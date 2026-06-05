Toman maestros gasolineras en Chiapas; regalan combustible

CDMX.- Maestros de la Sección 7 de la CNTE en Chiapas tomaron 13 gasolineras en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y regalaron combustible. De acuerdo con reportes, los docentes distribuyeron de forma gratuita 10 litros de gasolina a vehículos particulares y cinco litros a motociclistas En distintas gasolineras se observaron largas filas de unidades para cargar combustible.

Entre las estaciones tomadas se encuentran Pemex Gamboa, Ollín, Torre Chiapas, Calzada al Sumidero, Exfuente San Luis y Diana Cazadora, entre otras. Ante ellos, la Coparmex Chiapas demandó la liberación inmediata de estaciones de servicio, instalaciones y accesos bloqueados, al advertir afectaciones al suministro de combustibles, la movilidad y la actividad económica en la entidad. LLAMAN A RESTABLECER EL ORDEN PÚBLICO Mediante un comunicado, el organismo empresarial llamó a las autoridades competentes a implementar acciones para restablecer el orden público y garantizar la aplicación del Estado de Derecho ante la toma, bloqueo u ocupación de estaciones de servicio y otras instalaciones vinculadas al expendio de combustibles.

Sostuvo que el derecho a la manifestación debe respetarse y atenderse mediante el diálogo; sin embargo, señaló que cuando las conductas afectan derechos de terceros, debe aplicarse el marco jurídico correspondiente. ”Los bloqueos o tomas de instalaciones estratégicas relacionadas con el suministro de combustibles generan afectaciones directas al abasto, al libre tránsito, a la operación regular de las empresas y a la economía regional”, expuso. PIDEN PRESERVAR LIBRE TRÁNSITO Entre las solicitudes planteadas por el organismo se encuentran adoptar medidas inmediatas para liberar instalaciones bloqueadas mediante acciones institucionales, legales y proporcionales; y garantizar la seguridad de trabajadores, permisionarios, proveedores, usuarios y ciudadanía.

También preservar el libre tránsito y la continuidad del suministro de combustibles, así como investigar los hechos y determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.

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