Toman maestros gasolineras en Chiapas; regalan combustible

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México
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    Toman maestros gasolineras en Chiapas; regalan combustible
    En distintas gasolineras se observaron largas filas de unidades para cargar combustible. Cuartoscuro

Ante ellos, la Coparmex Chiapas demandó la liberación inmediata de estaciones de servicio, instalaciones y accesos bloqueados

CDMX.- Maestros de la Sección 7 de la CNTE en Chiapas tomaron 13 gasolineras en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y regalaron combustible.

De acuerdo con reportes, los docentes distribuyeron de forma gratuita 10 litros de gasolina a vehículos particulares y cinco litros a motociclistas

En distintas gasolineras se observaron largas filas de unidades para cargar combustible.

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Entre las estaciones tomadas se encuentran Pemex Gamboa, Ollín, Torre Chiapas, Calzada al Sumidero, Exfuente San Luis y Diana Cazadora, entre otras.

Ante ellos, la Coparmex Chiapas demandó la liberación inmediata de estaciones de servicio, instalaciones y accesos bloqueados, al advertir afectaciones al suministro de combustibles, la movilidad y la actividad económica en la entidad.

LLAMAN A RESTABLECER EL ORDEN PÚBLICO

Mediante un comunicado, el organismo empresarial llamó a las autoridades competentes a implementar acciones para restablecer el orden público y garantizar la aplicación del Estado de Derecho ante la toma, bloqueo u ocupación de estaciones de servicio y otras instalaciones vinculadas al expendio de combustibles.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-cnte-amenaza-con-intensificar-protestas-a-dias-de-la-copa-mundial-2026-AK21181742

Sostuvo que el derecho a la manifestación debe respetarse y atenderse mediante el diálogo; sin embargo, señaló que cuando las conductas afectan derechos de terceros, debe aplicarse el marco jurídico correspondiente.

”Los bloqueos o tomas de instalaciones estratégicas relacionadas con el suministro de combustibles generan afectaciones directas al abasto, al libre tránsito, a la operación regular de las empresas y a la economía regional”, expuso.

PIDEN PRESERVAR LIBRE TRÁNSITO

Entre las solicitudes planteadas por el organismo se encuentran adoptar medidas inmediatas para liberar instalaciones bloqueadas mediante acciones institucionales, legales y proporcionales; y garantizar la seguridad de trabajadores, permisionarios, proveedores, usuarios y ciudadanía.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/investigan-a-mas-funcionarios-por-extorsion-en-acapulco-implican-a-evelyn-salgado-CK21181506

También preservar el libre tránsito y la continuidad del suministro de combustibles, así como investigar los hechos y determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.

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