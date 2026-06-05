Investigan a más funcionarios por extorsión en Acapulco; implican a Evelyn Salgado

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    Investigan a más funcionarios por extorsión en Acapulco; implican a Evelyn Salgado
    El Gobierno federal dará a conocer más detalles sobre la investigación y los alcances del operativo realizado en Guerrero la próxima semana. Cortesía

La presidenta dijo que cualquier relación entre la organización criminal y servidores públicos deberá acreditarse

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de que la investigación contra la red de extorsión desarticulada en Acapulco alcance a más funcionarios de Guerrero, luego que surgieran señalamientos que vinculan a algunos de los detenidos con autoridades estatales, incluida la gobernadora Evelyn Salgado.

La mandataria afirmó que las indagatorias continúan en curso y sostuvo que cualquier posible relación entre integrantes de la organización criminal y servidores públicos deberá acreditarse con los resultados de la propia investigación.

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Durante la mañanera, realizada en Coatzacoalcos, Veracruz, se preguntó a Sheinbaum que, tras la captura de 11 presuntos integrantes de una red de extorsión en Acapulco, circularon en redes sociales fotografías de algunos de los detenidos junto a funcionarios estatales, incluida la Gobernadora.

-¿Sigue vigente esta investigación como para abundar o dar un golpe más grande?, se le preguntó.

-“Sí, sigue la investigación. Si es que hubiera alguna relación con algún servidor público. Es una investigación que llevó ocho meses”, respondió.

ESPERAN MÁS RESULTADOS DE LAS INDAGATORIAS

Refirió que las investigaciones surgieron a partir de denuncias presentadas por empresas, prestadores de servicios turísticos y ciudadanos de Acapulco afectados por las actividades de la organización.

“Es una investigación como de ocho meses que estuvieron denunciando algunas empresas, algunos centros turísticos y ciudadanos de Acapulco y para poder hacer las detenciones hubo una investigación muy importante”, señaló.

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Insistió en que, si existiera alguna relación entre los detenidos y funcionarios públicos, ésta deberá surgir de los resultados de las indagatorias.

“Y si tuvieran que ver con algún funcionario, pues va a salir de la propia investigación”, agregó.

DETIENEN A 11 PRESUNTOS EXTORSIONADORES

El pasado 3 de junio, autoridades federales informaron la captura de 11 presuntos integrantes de una red de extorsión que operaba en Acapulco y que, de acuerdo con las investigaciones, imponía cuotas y controlaba actividades de prestadores de servicios turísticos en playas del puerto.

Entre los detenidos se encuentra Jesús Zamora Cervantes, identificado por las autoridades como presunto líder del grupo. Los arrestos fueron resultado de nueve cateos realizados de manera simultánea por fuerzas federales y estatales.

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De acuerdo con el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, siete de los capturados contaban con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada con fines de extorsión.

ALCANCES DEL OPERATIVO EN GUERRERO

La organización es señalada por las autoridades de cobrar cuotas a trabajadores y prestadores de servicios turísticos de Acapulco, así como de ejercer control sobre diversas actividades económicas en zonas de playa.

Este viernes, Sheinbaum adelantó que la próxima semana, durante la presentación mensual de resultados de seguridad, el Gobierno federal dará a conocer más detalles sobre la investigación y los alcances del operativo realizado en Guerrero.

“Ahí lo puede explicar con mayor detalle el Secretario García Harfuch. Es una investigación que llevó ocho meses y hubo una investigación muy importante para poder hacer las detenciones”, indicó.

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