Torturado, sin alimentos ni agua... así fue asesinado Fernandito, niño de 5 años, por una deuda de mil pesos

El caso revela no solo una violencia atroz, sino también una cadena de omisiones institucionales que pudieron haber evitado su muerte.

El Estado de México vuelve a estar en el ojo del huracán tras un crimen que ha estremecido a la opinión pública. Fernandito , un niño de tan solo cinco años, fue torturado , privado de alimento y brutalmente asesinado , luego de que su madre no pudiera pagar una deuda de mil pesos.

EL SECUESTRO: UNA DEUDA QUE COSTÓ UNA VIDA

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de julio, en el municipio de Los Reyes La Paz. De acuerdo con los primeros informes, Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N” llegaron al domicilio de la madre de Fernando para exigir el pago de un préstamo. La discusión se tornó violenta. Ante los gritos, el pequeño salió a ver qué sucedía y, en un acto de represalia y presión, las agresoras lo tomaron como “garantía”.

La madre de Fernando, quien vive con una discapacidad que le dificulta comunicarse y defenderse, quedó indefensa. Durante varios días buscó a su hijo, incluso enfrentó agresiones por parte de los presuntos responsables. Sin apoyo inmediato de las autoridades, el tiempo corrió en su contra.

OMISIONES QUE COSTARON VIDAS

La madre del niño acudió a dos agencias del Ministerio Público: primero en Los Reyes La Paz y luego en Nezahualcóyotl. También buscó ayuda en el DIF. En todos estos lugares fue rechazada o canalizada sin que se abriera una carpeta de investigación inmediata.

No fue sino hasta su visita a una agencia especializada en delitos de género que las autoridades comenzaron a actuar formalmente. Para entonces, el daño ya era irreversible.

EL HALLAZGO DEL CUERPO

El 4 de agosto, seis días después del secuestro, finalmente se formalizó la denuncia por privación ilegal de la libertad. Policías de investigación acompañaron a la madre al domicilio donde vivían los agresores. Un fuerte olor fétido los condujo a bolsas negras: el cuerpo de Fernando estaba ahí, en avanzado estado de descomposición.

El dictamen forense fue devastador. Fernando presentaba múltiples heridas en espalda, tórax y piernas. Había sido torturado, no recibió agua ni comida, y finalmente murió por una fractura craneoencefálica causada por un golpe contundente, presuntamente con un martillo.

IDENTIFICACIÓN Y DETENCIONES

La identidad de Fernando fue confirmada por pruebas genéticas. La familia, en medio del duelo, declaró que el cuerpo estaba tan golpeado y descompuesto que no pudieron reconocer su rostro.

Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N” fueron detenidos gracias a un operativo conjunto entre la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Marina. Ya están en el penal de Nezahualcóyotl, donde enfrentarán cargos por desaparición forzada y homicidio.

¿NEGLIGENCIA COLECTIVA?

El crimen ocurrió en una vecindad donde viven al menos cinco familias. Las autoridades ahora investigan si los vecinos fueron omisos por miedo, negligencia o complicidad.

UN NIÑO QUE SOLO QUERÍA JUGAR

Fernando era un niño alegre, sociable, amante de los carritos. Soñaba con manejar maquinaria cuando creciera. Dependía completamente de su madre, quien hoy enfrenta no solo la pérdida más dolorosa, sino también el abandono institucional.

El crimen ha desatado protestas. Familiares y vecinos exigen justicia frente a las agencias del Ministerio Público. En el lugar donde fue hallado el cuerpo, hoy hay flores, veladoras y una comunidad que no olvida.

DATOS CURIOSOS Y RELEVANTES DEL CASO

• Mil pesos fue el monto por el cual se perdió la vida de un menor.

• 6 días tardaron las autoridades en formalizar la denuncia.

• 3 detenidos están en proceso judicial y podrían enfrentar cargos por homicidio agravado.

• Vecindad bajo lupa: hay al menos cinco familias bajo investigación por posible encubrimiento u omisión.

• Causa de muerte: traumatismo craneoencefálico por golpe con objeto contundente.

El caso de Fernandito no solo es una historia de violencia atroz, sino una radiografía de lo que sucede cuando el sistema falla en proteger a los más vulnerables