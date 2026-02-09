Trabajadores de la Cineteca Nacional denuncian precariedad laboral y falta de certeza contractual en sus tres sedes

México
/ 9 febrero 2026
Trabajadores del Fideicomiso para la Cineteca Nacional dieron a conocer, mediante un comunicado difundido el sábado 7 de febrero, la situación laboral que enfrenta cerca del 70 por ciento del personal que opera en las sedes Xoco, Chapultepec y Cineteca de las Artes.

De un total aproximado de 340 personas que laboran en la institución, la mayoría se encuentra contratada bajo el esquema de Servicios Profesionales por honorarios, sin acceso a seguridad social ni a prestaciones laborales básicas.

De acuerdo con el documento, a este grupo únicamente se le solicitó firmar una extensión de contrato correspondiente al mes de enero, sin que exista certeza sobre su continuidad laboral durante febrero y los meses subsecuentes.

En el comunicado, los trabajadores señalaron que esta condición los coloca en una situación de vulnerabilidad jurídica. “Esta condición nos genera una situación de completa vulnerabilidad jurídica, pues no se nos asegura nuestro futuro dentro de la institución, y a cambio se nos pide expresamente continuar ordinariamente con nuestras funciones”, se lee en el texto.

TRABAJADORES DE LA CINETECA NACIONAL DENUNCIAN PAGOS INCOMPLETOS Y ADEUDOS DURANTE ENERO

Los empleados denunciaron que durante enero sólo quienes contaban con una antigüedad mayor a seis meses recibieron el pago completo de su salario. El resto del personal recibió únicamente el equivalente a 15 días de trabajo, por lo que se les adeuda una quincena.

Según los trabajadores, la explicación que se les ha proporcionado es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no autorizó el pago completo de los sueldos correspondientes a ese periodo.

Asimismo, indicaron que los salarios promedio rondan los 9 mil 600 pesos mensuales y que no reciben compensación alguna por los traslados entre sedes, a pesar de que el mismo personal atiende las tres instalaciones.

SOBRECARGA LABORAL TRAS APERTURA DE NUEVAS SEDES

En el comunicado también se expone que, con la apertura de la Cineteca Chapultepec y la Cineteca de las Artes, no se realizó la contratación de personal adicional ni se otorgaron aumentos salariales. Esta situación, señalaron, ha generado una sobrecarga laboral, ya que la misma plantilla debe cubrir las actividades de las tres sedes.

Los trabajadores advirtieron que, de no recibir respuestas o soluciones a sus demandas, podrían detener todas las actividades de la institución.

DEMANDAS LABORALES DEL PERSONAL DE LA CINETECA NACIONAL

Entre las principales exigencias planteadas por los trabajadores se encuentran:

- Asignación de contratos por periodos de uno a tres años.

- Notificación con al menos 90 días de anticipación sobre la renovación o no de los contratos.

- Contratación de personal suficiente para atender la carga laboral.

- Aumento significativo de salarios de acuerdo con el área de trabajo.

- Contratos que establezcan jornadas laborales de 40 horas semanales y dos días de descanso.

- Transparencia en la asignación de sueldos y en el manejo del presupuesto.

CINETECA NACIONAL EMITE COMUNICADO

A través de sus redes sociales, la Cineteca Nacional publicó un comunicado en el que informó que se realizará una reunión para atender las inconformidades del personal. En el mensaje, la institución señaló que “la Cineteca Nacional está atenta al tema de los pagos de colaboradores de la institución, y hace lo necesario para solventar la situación, consciente de lo que implica para cada uno de ellos”.

El comunicado agregó que “el pago del mes de enero fue realizado a cabalidad para la mayor parte de sus prestadores de servicios profesionales” y que el lunes 9 de febrero de 2026 se llevará a cabo una reunión para informar sobre la renovación de contratos y dar seguimiento a las quejas.

CONFLICTO LABORAL SE EXTIENDE A OTRAS INSTITUCIONES LABORALES

De acuerdo con información publicada por Infobae, las denuncias del personal de la Cineteca Nacional ocurren de manera paralela a la unión de cuatro sindicatos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), cuyos integrantes se han manifestado en días recientes para exigir la homologación de condiciones laborales y salariales para más de cinco mil trabajadores.

Los gremios demandan igualdad en prestaciones, sueldos y derechos contractuales entre personal de base y de confianza, así como acceso equitativo a seguridad social, aguinaldo y vacaciones, además de la regularización de contratos temporales.

Por su parte, El Universal informó que el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) enfrenta una situación similar, con incertidumbre por pagos atrasados y contratos no renovados. Esta problemática se habría agravado tras una instrucción de la Secretaría de Hacienda para no renovar contratos de personal con menos de seis meses continuos de trabajo, mientras la liberación de recursos para 2026 permanece pendiente.

Las y los trabajadores de diversas instituciones culturales continúan a la espera de soluciones que permitan dar certeza a su situación laboral y evitar mayores afectaciones en el sector.

