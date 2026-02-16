Tramitan solicitud de extradición de Javier García Cabeza de Vaca
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó al Juzgado Séptimo de Distrito de Tamaulipas la presentación de la solicitud a la Embajada de EU en México, aunque no precisó la fecha en que se realizó
El Gobierno de México ya tramitó la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero, hasta el momento, no hay noticia de que Estados Unidos haya iniciado el proceso de extradición.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó al Juzgado Séptimo de Distrito de Tamaulipas la presentación de la solicitud a la Embajada de EU en México, aunque no precisó la fecha en que se realizó.
Tampoco se precisa si el trámite lo llevó a cabo con base en la primera orden de aprehensión dictada contra el exgobernador de Tamaulipas, el 4 de octubre de 2022, o con fundamento en la segunda, dictada el 14 de febrero de 2024.
La confirmación de la solicitud de detención provisional a EU es referida en el amparo que el pasado jueves negó el Juzgado Séptimo de Distrito de Tamaulipas a Cabeza de Vaca y cuatro de sus familiares.
Fuentes federales indicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió gestionar la solicitud de extradición ante el país vecino del norte, a través de la Cancillería, con base en la primera orden de aprehensión.
Se trata del mandamiento de captura girado en 2022 por delincuencia organizada y lavado de dinero, contra el que Cabeza de Vaca tramitó un amparo que está a la espera de ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las extradiciones tramitadas por México ante EU contra personajes de alto perfil suelen ser complicadas e infructuosas.
Si sólo se consideran casos relevantes, en los últimos 15 años, el Departamento de Estado del país vecino sólo ha concedido por esta vía legal la entrega del exgobernador de Chihuahua César Duarte.
A pesar de su extradición, Duarte tardó allá 4 años en ser detenido, porque aunque acumuló más de 20 órdenes de aprehensión en Chihuahua, en aquel momento los estadounidenses se convencieron de autorizar su entrega sólo por una de las imputaciones.
En el pasado reciente, sin embargo, México ha llegado a reclamar a EU su renuencia para dar luz verde a las extradiciones de otros personajes como Martín Díaz, de Oceanografía; Gastón Azcárraga, de Mexicana de Aviación, y Rafael Olvera Amezcua, de Ficrea.
Los dos primeros nunca fueron extraditados e incluso ganaron los amparos contra las órdenes de aprehensión, mientras que Olvera fue devuelto a México, pero no por la vía de la extradición, sino por deportación.