Tras 20 años, reabre Museo de Sitio de Teotihuacán; exhibe una colección renovada

La reapertura fue anunciada por la secretaria de Cultura , Claudia Curiel de Icaza , quien explicó que el recinto ahora alberga una colección en la que más del 90 por ciento de las piezas nunca habían sido exhibidas , resultado de años de investigación, conservación y recuperación del patrimonio histórico.

Uno de los espacios más representativos del patrimonio arqueológico mexicano volvió a abrir sus puertas. Después de permanecer 20 años cerrado , el Museo de Sitio de Teotihuacán recibió nuevamente a visitantes con una propuesta completamente renovada que busca ofrecer una visión más amplia sobre el desarrollo de una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica.

El proyecto forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la preservación del legado arqueológico nacional y acercar al público nuevas evidencias sobre la vida, organización y riqueza cultural de la antigua ciudad de Teotihuacán , considerada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

UNA NUEVA EXPERIENCIA PARA CONOCER TEOTIHUACÁN

La renovada propuesta museográfica busca que los visitantes comprendan con mayor profundidad la historia de esta ciudad prehispánica, que llegó a convertirse en uno de los centros urbanos más influyentes del continente americano entre los siglos I y VII de nuestra era.

A través de una narrativa renovada, el museo incorpora objetos arqueológicos inéditos, materiales recuperados durante investigaciones recientes y recursos expositivos que ayudan a contextualizar el desarrollo político, religioso, económico y social de la antigua metrópoli.

“Es el Museo de Sitio que por 20 años estuvo cerrado en Teotihuacán y que hoy se abrió al público con más del 90 por ciento de piezas nunca antes expuestas”, destacó la secretaria Claudia Curiel de Icaza durante la presentación oficial.

PIEZAS RECUPERADAS ENRIQUECEN LA NUEVA COLECCIÓN

Además del material arqueológico que permanecía bajo resguardo, parte del acervo exhibido proviene de bienes culturales recuperados mediante procesos de repatriación realizados en colaboración con distintos países.

La funcionaria explicó que varias de las piezas que hoy integran la exposición forman parte de los esfuerzos institucionales para recuperar objetos históricos que habían salido de México de manera ilegal o permanecían en colecciones extranjeras.

El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Omar Vázquez, será el encargado de presentar los detalles sobre el origen de las piezas, el proceso de investigación que permitió incorporarlas al museo y el valor histórico que representan para comprender mejor la civilización teotihuacana.

EL PATRIMONIO CULTURAL COMO EJE DE CONSERVACIÓN

La reapertura del museo también refleja el trabajo coordinado entre instituciones culturales y organismos especializados en la protección del patrimonio histórico.

De acuerdo con las autoridades, la recuperación de bienes arqueológicos continuará mediante la cooperación internacional y acuerdos diplomáticos que permitan identificar, recuperar y devolver piezas pertenecientes al patrimonio mexicano.

“Continuaremos trabajando para recuperar piezas que forman parte del patrimonio nacional”, señalaron las autoridades al destacar que estos esfuerzos buscan preservar la memoria histórica y ponerla al alcance del público mediante espacios museísticos renovados.

TEOTIHUACÁN MANTIENE SU LUGAR COMO REFERENTE MUNDIAL

La antigua ciudad de Teotihuacán continúa siendo uno de los sitios arqueológicos más visitados de América Latina y uno de los principales símbolos de la historia prehispánica de México.

Sus monumentales construcciones, entre ellas la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y la Calzada de los Muertos, atraen cada año a cientos de miles de visitantes nacionales y extranjeros interesados en conocer una civilización cuyo origen y organización siguen despertando el interés de investigadores de todo el mundo.

Con la reapertura del Museo de Sitio, los visitantes ahora cuentan con un espacio renovado que complementa el recorrido por la zona arqueológica mediante piezas inéditas y una narrativa que permite comprender mejor el legado cultural de una de las ciudades más importantes de la antigüedad en Mesoamérica.