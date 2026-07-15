Tras alegar problemas cardíacos, liberan al ‘Titán’ de prisión en NL

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    Tras alegar problemas cardíacos, liberan al ‘Titán’ de prisión en NL
    Tras argumentos, el atleta de élite salió del penal de Apodaca a un hospital; días después, juzgadores tumbaron su vinculación a proceso por supuestas fallas en cateos. CUARTOOSCURO

Con la excusa de males cardíacos, un juez sacó del penal a un presunto operador de huachicol y el Cártel del Noreste; ahora, otra jueza federal lo dejó libre

La liberación de José Antonio Cortés Huerta, alias “Titán”, fue el resultado de un proceso judicial de dos meses en el que la defensa arguyó desde irregularidades en su detención y hasta problemas de salud que ponían en riesgo la vida de su defendido, a pesar de que el hombre era un fisicoculturista que presumía sus rutinas en internet.

Uno de los puntos más polémicos del caso fue la súbita transformación de la salud de Cortés Huerta, también conocido como “El Mamado”, quien era reconocido como un atleta de élite, tercer lugar nacional en la categoría superpesado de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB) y protagonista de documentales sobre fisicoculturismo.

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Luego de su ingreso al penal de Apodaca en mayo, tras ser detenido en un operativo desplegado por integrantes de la Marina, la Secretaría de Seguridad federal y la Fiscalía General de la República ( FGR ) en Monterrey, Nuevo León, su defensa alegó un cuadro clínico crítico.

Los abogados de “Titán” afirmaron que su cliente, de 39 años de edad, padecía problemas cardíacos y un cuadro clínico grave que incluiría probable rabdomiólisis, una condición médica grave en la que el tejido muscular dañado se descompone rápidamente y su contenido ingresa a la sangre.

Además, se afirmó que tenía hipertensión arterial y riesgo de insuficiencia renal aguda, por lo que la defensa legal señaló que no podía seguir en prisión preventiva en un centro penitenciario y debería ser atendido en un hospital.

Bajo este argumento, el juez Mario Melo Cardoso autorizó primero su traslado al Hospital Universitario y, posteriormente, el juez Julio Alberto Cruz Rodríguez le concedió el resguardo domiciliario con un beneficio de un “permiso” para salir de su casa hasta seis horas diarias y libertad de movimiento ante cualquier emergencia médica.

En mayo pasado, el Gobierno federal presumió la captura de Cortés Huerta y una mujer que sería su pareja sentimental, mientras que fuentes locales indicaron que en una serie de cateos desplegados por agentes federales fueron aprehendidos dos hombres más. El único que permaneció detenido fue “El Mamado”.

La FGR informó que “Titán” y su pareja estaban indagados por delitos contra la salud, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fuentes han identificado a Cortés Huerta como un operador de Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown, conocido como “El Señor de los Buques”, socio mayoritario de la empresa Mefra Fletes, encargado de la comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita proveniente de Estados Unidos y vinculado con el Cártel del Noreste.

Cortés Huerta fue vinculado a proceso, acusado de cuatro delitos federales, y en junio abandonó el penal de Apodaca para seguir su proceso judicial desde el Hospital Universitario.

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El 8 de julio, el juez Primero Penal de Nuevo León, Mario Melo Cardoso, otorgó una suspensión definitiva a “Titán”, con lo que se ordenó quitarle la vinculación a proceso alegando irregularidades en cateos realizados en su domicilio.

El pasado lunes, en una audiencia realizada por la noche, una jueza de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León , con sede en Cadereyta, decretó el auto de no vinculación a Cortés Huerta y dejó sin efecto las medidas cautelares previamente impuestas.

Con esto, detallaron fuentes judiciales, “El Mamado” ya se encuentra totalmente en libertad y sin proceso alguno en su contra.

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