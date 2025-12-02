Tras asesinato de Carlos Manzo, suman 147 detenidos con el Plan Michoacán

México
/ 2 diciembre 2025
    Tras asesinato de Carlos Manzo, suman 147 detenidos con el Plan Michoacán
    El Plan Michoacán se emprendió a raíz del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. FOTO: CUARTOSCURO

La Sedena detalló que el 1 de diciembre se detuvo a cinco personas y se inhabilitaron siete tomas clandestinas de hidrocarburos

A tres semanas del homicidio del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el despliegue federal ordenado para desarticular a células delictivas y estabilizar la región michoacana suma 147 personas detenidas, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El primero de noviembre el Edil fue asesinado y nueve días después activó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y su componente táctico, el Plan de Operaciones Paricutín.

TE PUEDE INTERESAR: Llama Luisa Alcalde a votar en contra de presupuestos en estados no gobernados por Morena

El reporte detalla que el 1 de diciembre fueron detenidas cinco personas e inhabilitadas siete tomas clandestinas de hidrocarburos, acciones que se suman a un acumulado a la estructura criminal que opera en Uruapan y municipios limítrofes.

En estas semanas, se precisó, militares han mantenido patrullajes a pie, reconocimientos y presencia permanente en huertas de aguacate, empacadoras e industrias cítricas de municipios como Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro, zonas donde productores han denunciado extorsiones, cobro de piso y presiones territoriales vinculadas con la misma red delictiva señalada en el caso Manzo.

Las labores de proximidad buscan reconstruir confianza con habitantes y trabajadores agrícolas que han quedado en medio de la disputa criminal.

El acumulado del Plan Michoacán arroja 147 detenidos, 60 armas de fuego, 6 mil 954 cartuchos útiles, 365 cargadores, 121 vehículos, 89 artefactos explosivos y 53 kilos de material explosivo asegurados.

Además 18.7 kilos de mariguana, 426 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros, 7 mil 300 kilos de sustancias químicas para elaborar droga sintética, 9 campamentos inhabilitados y 27 tomas clandestinas de hidrocarburos desmanteladas.

Las autoridades informaron que todos los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones.

El Plan Michoacán, activado tras el asesinato de Manzo, se mantiene como una operación abierta y en expansión, de acuerdo con la Defensa.

Seguridad

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993.

