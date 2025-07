Tras duras medidas de Trump contra migrantes, aumenta solicitudes de refugiados en NL

A medio año de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y tras el endurecimiento de sus políticas migratorias, las solicitudes de refugio en México, particularmente en Monterrey, se han incrementado considerablemente, informó Benjamín De Barros, jefe de la suboficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Nuevo León.

Indicó que las solicitudes son principalmente de personas que han sufrido violencia, persecución política o pobreza en su país de origen.

”Las solicitudes de asilo van en aumento, siguen desplazándose por temas de violencia, temor fundado de persecución en su país. Muchos se iban a Estados Unidos, ya no es el caso por la coyuntura actual, y la gran mayoría de ellos quieren quedarse en México, incluso nos mencionan que se terminó el sueño americano y que comenzó el sueño mexicano o el sueño regio en Monterrey”, mencionó De Barros.

El ACNUR en Nuevo León indicó que a nivel nacional están registrados 150 mil refugiados en México, de los cuales cerca de 25 mil se concentran en Monterrey.

De acuerdo con el organismo, Nuevo León es la tercera entidad con más migrantes, después de Chiapas y la Ciudad de México.

Con el Programa de Integración Local (PIL), que engloba a personas que llegan al sur del país para afincarlas en otras zonas con mayor oportunidad, se han sumado 14 mil personas con intención de contar con el refugio y la residencia permanente en la capital regia.

La gestión del ACNUR con la iniciativa privada de Monterrey ha logrado incluir a más de 600 empresas dispuestas a contratar tanto a migrantes como a refugiados y desplazados.

”Una vez que están con su reconocimiento de la condición de refugiado y tienen los documentos que les permite trasladarse de un estado a otro y trabajar de forma regular, los traemos a Monterrey y aquí organizamos ferias de empleo con las empresas”, indicó el representante del ACNUR en el estado.

Agregó que también “tienen acceso a servicios, acceso a derechos y oportunidades laborales formales que les permiten justamente proyectarse en el futuro, planificar su vida, quedarse, trabajar”.

Actualmente, la capital de Nuevo León cuenta con 40 mil vacantes técnicas disponibles para dicho grupo poblacional.

De los refugiados en Monterrey, la mayoría son originarios de Venezuela, Honduras, Cuba, El Salvador, Haití, Siria, Afganistán y Ucrania.Datos del ACNUR señalan que al menos 76% de ellos dijeron que, de regresar a su país, enfrentarían un riesgo alto para su vida.

Huyen de la persecución

El año pasado, Lianny Rincón García, de Venezuela, se sumó a las protestas por el fraude electoral que mantuvo en la presidencia de ese país a Nicolás Maduro.

Relata que además de participar en las marchas de oposición también alzó la voz en su trabajo.

”Yo trabajaba en una cadena de supermercados, la cual el gobierno expropió. Y si tú no estabas de acuerdo con el gobierno, no tenías derecho a trabajar y me corrieron”, platica.

”En julio de 2024, cuando hubo las últimas elecciones donde obviamente Maduro no ganó, yo salí a protestar. Me rebelé y comenzaron a buscarme, incluso tengo orden de restricción por rebeldía, que ordenó el gobierno”, dice la venezolana de 43 años y madre de dos pequeños.

”Marché en contra, y el gobierno se fue en persecución contra todos los que marchamos, ellos tienen una lista con los nombres de las personas. Cuando ellos te llegan a buscar y localizar no apareces más y nadie sabe de ti, te traga la tierra. Tengo compañeros que sí los encontraron y hasta el momento nadie sabe nada de ellos”, recuerda con el temor reflejado en su rostro.

A inicios de este año, Lianny vendió lo poco que tenía para salir de su país junto a su pareja y sus dos hijas.

Cruzaron la selva del Darién, Panamá, Honduras y Guatemala, hasta llegar a Tapachula, Chiapas.

Ya en territorio mexicano, iniciaron el trámite de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) con el apoyo del personal del ACNUR, que le dieron la opción de regularizarse en Nuevo León.

”Elegí Monterrey por una mejor calidad de vida, porque nadie te persigue, y esto es un verdadero respiro en salud, economía y comida. Tenemos mucho que agradecer, no nos falta nada y nos ayudan en todo, son un apoyo sicológico y moral”, expresa.

Actualmente, Lianny y su familia ya tienen residencia permanente en Monterrey; ella labora en una cafetería, y su pareja como soldador en una empresa regiomontana.

Otro ejemplo de regularización formal e integración al empleo legal es el de Eilin Martínez Jiménez, de 25 años, originaria de Venezuela y residente de Monterrey con condición de refugiada.

”Elegí México, Monterrey, porque aquí podré cumplir mis sueños, mi casa, ayudar a mis padres en Venezuela, comprar un carro y cosas para mí”, comparte.

Añade que “ya tenemos Seguro Social, la residencia permanente, el RFC —Registro Federal de Contribuyentes—, y mi esposo ahora trabaja en una empresa de seguridad y yo estoy de guardia”.

Eilin huyó de su país después que su esposo fue perseguido por el gobierno cuando protestó por los resultados electorales de julio de 2024.

”Él no estaba de acuerdo con la política de Maduro, él quería un cambio para Venezuela, y tuvimos que renunciar a nuestro país. Comenzó la persecución, estuvimos sin trabajo y escondidos, teníamos miedo de que algo nos pasara y preferimos venirnos a México”, recuerda Eilin entre lágrimas.

Ella y su esposo planean obtener la ciudadanía mexicana para viajar libremente a su país y traer a Monterrey al resto de su familia.”Me gusta Monterrey, y yo de aquí no salgo a ningún otro estado”, comentó la joven venezolana.