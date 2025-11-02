Tras incendio en Waldo’s de Hermosillo, Protección Civil cierra todas las sucursales en Sonora

México
/ 2 noviembre 2025
    Tras incendio en Waldo's de Hermosillo, Protección Civil cierra todas las sucursales en Sonora
    Tras el incendio en una tienda Waldo’s de Hermosillo, que dejó 23 muertos y 12 heridos, las autoridades de Sonora ordenaron el cierre temporal de todos los establecimientos de la cadena en el estado para verificar que cumplan con las normas de seguridad. FOTO: ESPECIAL

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Sonora continúa con las investigaciones para determinar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes

Tras el incendio en una tienda Waldo’s de Hermosillo, que dejó 23 muertos y 12 heridos, las autoridades de Sonora ordenaron el cierre temporal de todos los establecimientos de la cadena en el estado para verificar que cumplan con las normas de seguridad.

El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, explicó que la sucursal siniestrada no contaba con un programa interno de Protección Civil autorizado desde 2021, documento indispensable para operar legal y de manera segura.



“En 2021, ya en esta administración, se concluyó en un sentido negativo el programa interno de Protección Civil. Cada uno de los trámites y permisos se encuentra en revisión y análisis, y es parte de la investigación de la Fiscalía”, precisó Salazar Razo durante una rueda de prensa.

El funcionario detalló que se instruyó al propietario de la empresa cerrar las 68 tiendas en la entidad para realizar una revisión exhaustiva en coordinación con los gobiernos municipales.

“Se le instruyó cerrar cada una de las 68 instalaciones en el estado para iniciar una revisión profunda que garantice la seguridad de la gente”, añadió.



La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) continúa con las investigaciones para determinar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes.

(Con información de El Universal)

