Tras incendio en Waldo’s de Hermosillo, Protección Civil cierra todas las sucursales en Sonora

Tras el incendio en una tienda Waldo’s de Hermosillo, que dejó 23 muertos y 12 heridos, las autoridades de Sonora ordenaron el cierre temporal de todos los establecimientos de la cadena en el estado para verificar que cumplan con las normas de seguridad.

El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, explicó que la sucursal siniestrada no contaba con un programa interno de Protección Civil autorizado desde 2021, documento indispensable para operar legal y de manera segura.

TE PUEDE INTERESAR: Tras 23 muertos, Waldo’s promete ayuda a familias y entrega total a autoridades

“En 2021, ya en esta administración, se concluyó en un sentido negativo el programa interno de Protección Civil. Cada uno de los trámites y permisos se encuentra en revisión y análisis, y es parte de la investigación de la Fiscalía”, precisó Salazar Razo durante una rueda de prensa.