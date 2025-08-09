Trasladan a presuntos asesinos de Mario Machuca, líder de CROC, a cárcel en Cancún

El 9 de agosto se reportó que los tres sujetos, vinculados como autores materiales del asesinato de Mario Machuca, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Cancún, fueron ingresados a la sede Fiscalía General del Estado, tras su captura en la capital de México.

Los detenidos fueron capturados en la alcaldía de Venustiano Carranza, en la colonia Moctezuma.

El trasladado fue asegurado por patrullas tácticas, elementos de la Guardia Nacional y de equipos policiales locales.

Los detenidos fueron identificados como: Ángel Yair S.O., de 21 años; Arnulfo E.M., de 34 años; y Guillermo N.M., de 47 años. Los tres involucrados fueron trasladados en la cárcel de Cancún.

Las indagatorias preliminares acuerdan que Ángel Yair habría recibido 50 mil pesos por cometer el homicidio de Mario Machuca Sánchez, el cual ocurrió el 4 de agosto en una agencia de automóviles, localizada en la avenida Kabat con Chichén Itzá.

Presuntamente, los detenidos recibieron recursos económicos, al igual que los boletos de avión, para cometer el asesinato y hospedarse en un hotel.

Su situación jurídica se estima que será encargada por un juez de control, en las próximas horas.