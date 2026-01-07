Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA pierden juicios por más de 41 mdp

Las obras emblemáticas de la autodenominada Cuarta Transformación siguen enfrentando juicios legales, que durante 2025 generaron pérdidas superiores a los 41 millones de pesos.

Se trata de demandas administrativas, laborales y agrarias contra el Tren Maya, Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, interpuestas en 2024 por empleados y ciudadanos que presuntamente se vieron afectados por la construcción de las mencionadas obras, cuyas resoluciones se dieron a lo largo de 2025.

El Tren Maya es la empresa con más juicios vigentes. De acuerdo con la Cuenta Pública 2024, al 31 de diciembre de ese año había recibido 51 notificaciones de juicio, de las cuales 40 se interpusieron en contra de Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., y 11 contra Tren Maya, S.A. de C.V., bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De los 40 juicios contra Fonatur Tren Maya ocho fueron de carácter administrativo y 31 laborales, así como un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado.

Los informes reconocen que en la totalidad de los juicios laborales (31) los quejosos tenían “alta probabilidad” de ganar la demanda, por lo que estimaron un impacto financiero de 35 millones 338 mil 133 pesos por concepto de pagos: “La probabilidad de ocurrencia es alta con base en la Ley Federal del Trabajo”.

En la contabilidad también se contempló una bolsa de 482 mil 970 pesos para el pago de dos juicios administrativos con sentencia firme, mientras que seis más se encontraban en estatus de “pendiente”, pero aún sin monto determinado, al igual que el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, cuyo impacto financiero se encontraba catalogado como “indeterminable”.

De los otros 11 juicios que se interpusieron en contra de Tren Maya, S.A. de C.V., se contabilizan dos procesos administrativos y dos agrarios, en los que se pidió anular un dictamen valuatorio en el polígono de Tulum, Quintana Roo; restablecer un contrato terminado de manera anticipada y cubrir el pago por la ocupación de terrenos en los municipios de Valladolid, Yucatán y Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

En los cuatro casos no se tenía monto estimado de pagos por tratarse de trámites en curso.

Por otra parte, sí se estimó un gasto de un millón 101 mil 210 pesos para el pago de siete demandas laborales, en su mayoría por concepto de despidos injustificados.

La refinería de Dos Bocas, ubicada en el estado de Tabasco, reservó la información respecto de sus demandas administrativas, fiscales, civiles, mercantiles y agrarias, en tanto que solamente publicó información de una demanda laboral promovida por un exservidor público que solicitó su reinstalación, así como el pago de salarios caídos.

Por esta demanda el gobierno estimó un pago de 290 mil pesos por concepto de indemnización, pues consideró que la probabilidad de perder el caso era alta.

”La probabilidad de que la entidad pierda la demanda y tenga que pagar la indemnización es alto, basado en la evaluación legal de los hechos y la jurisprudencia existente. Si se pierde la demanda el impacto financiero será de 290,000.00 pesos, lo que podría afectar el presupuesto del año fiscal en curso de la entidad; sin embargo, se cuenta con registros contables de la provisión del pasivo laboral. Además, se ha contratado asesoría legal para gestionar la defensa del caso”, señala el informe.

Finalmente, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V. (AIFA) reportó la existencia de 13 juicios laborales en su contra, por lo que se consideró la pérdida de 3 millones 958 mil pesos para el pago de indemnizaciones a los demandantes, que van desde los 130 mil a los 760 mil pesos.

En todos los casos, los juicios se solventaron durante 2025 sin que hasta el momento se cuente con la información de las resoluciones. Tampoco se sabe si a lo largo del año pasado se integraron nuevas demandas.

Tren Maya

Sistema de transporte ferroviario de pasajeros y carga diseñado para conectar los principales destinos turísticos y centros urbanos de la península de Yucatán.

Construcción: iniciada formalmente en junio de 2020; a inicios de 2026 opera con servicios premium y sigue expandiendo su infraestructura de carga.

Costo: se estima que la inversión acumulada al cierre de 2025 superó 470 mil 428 millones de pesos, muy por encima del presupuesto inicial. Ubicación: recorre mil 554 km a través de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Refinería Dos Bocas (Olmeca)

Complejo petroquímico destinado a procesar petróleo crudo pesado para lograr la autosuficiencia en la producción de gasolinas y diesel en México.

Construcción: comenzó el 1 de agosto de 2019; aunque se inauguró simbólicamente en 2022, se proyecta que alcance su capacidad operativa total (arriba de 95%) hacia el primer trimestre de 2027.

Costo: fue reportado oficialmente ante la SEC en 2025 con un costo de 21 mil millones de dólares, casi el triple de la estimación original. Ubicación: Puerto de Dos Bocas, municipio de Paraíso, estado de Tabasco.

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

Aeropuerto civil-militar construido para aliviar la saturación del AICM y servir como el principal nodo logístico de carga del centro del país.

Construcción: iniciada el 17 de octubre de 2019 y entregada el 21 de marzo de 2022, para 2026 ya es considerado una entidad rentable por el gobierno.

Costo: la construcción base fue de aproximadamente 75 mil a 88 mil 107 millones de pesos, aunque sumando conectividad y gastos operativos la cifra se eleva a más de 116 millones.

Ubicación: Base Aérea Militar Número 1 de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México.