Tres heridos por flamazo en tanque de gas en vivienda, en Nuevo León

México
/ 9 marzo 2026
    La imprudencia de un hombre que estaba fumando y manipulando un tanque de gas dejó un saldo de tres lesionados, en Monterrey, Nuevo León. CORTESÍA
Los hechos se registraron cuando un hombre estaba fumando y manipulando un tanque de gas

MONTERREY, NL.- La imprudencia de un hombre que estaba fumando y manipulando un tanque de gas dejó un saldo de tres lesionados, en Monterrey, Nuevo León.

Protección Civil del estado informó del accidente casero que ocurrió en una vivienda de Paseo Los Olivos número 222 en la colonia Urbi Villa del Cedro, en la capital del estado.

Al arribo del personal de PCNL en el lugar ya estaban elementos de la Cruz Roja que se hicieron cargo del traslado de los heridos.

De acuerdo con los testimonios recabados, un hombre que sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en su cuerpo, estaba fumando y manipulando un tanque de gas que ya presentaba daños en su manguera, lo que ocasionó el flamazo.

El lesionado fue identificado como César Salinas, de 52 años. En los hechos también resultaron heridas dos mujeres: Claudia Elizabeth Guajardo Morín, de 55 años, que sufrió un golpe en un tobillo y el brazo, así como Galilea Elizabeth Salinas Guajardo, de 23 años que presentó un esguince en el tobillo derecho.

Temas


Accidentes
Gas Lp
incendios

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León
México

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

