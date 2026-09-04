Triplica el huachicol a empresas formales que tienen permiso para comercializar combustibles

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    El contrabando de combustibles es un mercado mucho más grande que el formal. Especial
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La autoridad fiscal tiene ‘fichadas’ a 2 mil 200 empresas por supuesto contrabando, mientras que solo hay 714 permisos

CDMX.-Las empresas sancionadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por huachicol fiscal representan el triple de las que tienen permisos de comercialización en México, lo que refleja que el mercado de huachicol fiscal es más grande de lo que se estima, aseguró QUA Energy Consulting.

Marcial Díaz, socio director de la consultora, aseguró en entrevista que mientras la autoridad fiscal canceló los sellos de factura de 2 mil 200 empresas comercializadoras de combustible, los registros públicos reflejan que sólo hay 714 permisos de comercialización, vigentes como en proceso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/frena-anam-huachicol-fiscal-por-4600-mdp-al-detectar-irregularidades-en-50-aduanas-del-pais-BC23219293

El número de empresas sancionadas frente al universo de permisos refleja que el mercado de combustibles que opera fuera de los canales visibles para la autoridad es más grande que sólo el padrón.

“No son sólo estaciones de servicio. Hay un mercado importante de combustible que se entrega directamente a empresas constructoras, obras, patios de autotransporte, minas, industrias, actividades agrícolas y otras instalaciones de autoconsumo.

“El problema surge cuando participan intermediarios que compran combustible y posteriormente lo suministran a terceros, o cuando existen instalaciones que reciben, almacenan y despachan producto sin tener plenamente regularizada su situación”, expuso.

Añadió que hay un grupo relevante de autoconsumo y usuarios industriales que almacenan combustibles para usos propios.

$!Autoridades están fortaleciendo el seguimiento a la ruta del dinero en el huachicol.
Autoridades están fortaleciendo el seguimiento a la ruta del dinero en el huachicol. Especial

“Muchas empresas de transporte, construcción, minería, agricultura, logística e industria históricamente han visto el combustible como un insumo operativo, no como una actividad altamente fiscalizada. Con el nuevo entorno regulatorio, esa percepción resulta cada vez más riesgosa”, dijo.

Esto explicaría por qué las autoridades están fortaleciendo los registros de autoconsumo, controles volumétricos, CFDI, GPS y trazabilidad, aseguró el especialista.

“El reto ya no es solamente saber quién tiene un permiso. Es conocer quién compra el combustible, quién lo transporta, dónde se entrega y cuál es su destino final.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/departamento-del-tesoro-de-eu-ganancias-de-huachicol-fiscal-financian-campanas-politicas-PI21832850

“En otras palabras, el verdadero tamaño del mercado de combustibles en México podría ser considerablemente mayor al que refleja únicamente el padrón de permisionarios”, añadió.

Consideró que precisamente el mercado de comercialización es donde la autoridad debería tener una mayor fiscalización.

El SAT informó el miércoles que de octubre de 2024 a agosto de 2026 se canceló la posibilidad de emitir facturas a 2 mil 205 empresas comercializadoras que vendían combustible de manera ilegal.

Debido a esta situación el Gobierno federal anunció que dentro del Paquete Económico 2027 se propondrán nuevas medidas para reforzar la trazabilidad del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) en gasolinas y diesel, con el objetivo de combatir la evasión fiscal y fortalecer el seguimiento de las operaciones realizadas en el mercado de combustibles.

“El mensaje es claro para quienes participan en la cadena de suministro de combustibles: ya no será suficiente acreditar únicamente la procedencia del combustible o contar con un proveedor formal.

“La tendencia regulatoria apunta hacia una trazabilidad integral que permita relacionar permiso, producto, volumen, CFDI, controles volumétricos, origen, destino y pago del IEPS”, aseguró.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-exige-claridad-a-la-fgr-sobre-red-de-huachicol-fiscal-que-menciona-a-andy-lopez-y-adan-augusto-HA23235640

Las empresas más sensibles a este endurecimiento en la fiscalización son las importadoras y comercializadoras, porque se encuentran en los primeros eslabones de la cadena y cualquier discrepancia en producto, pedimento, IEPS, volumen o destino puede propagarse hacia sus clientes.

Después transportistas, distribuidores, almacenistas y estaciones de servicio, dijo.

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