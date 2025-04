Trump abre una zona marina protegida en el Pacífico a la pesca comercial

“Es tan horrible y tan estúpido”, dijo Trump. “Estamos hablando de un océano enorme y se ven obligados a viajar de cuatro a siete días para ir a pescar a una zona que no es tan buena”. Se refería al tiempo que tardan los pescadores en viajar desde sus islas de origen hasta los caladeros situados fuera de la zona protegida.

“Esto es un regalo para las flotas pesqueras industriales y una bofetada a la ciencia y a las generaciones de isleños del Pacífico que llevan mucho tiempo pidiendo una mayor protección de estas aguas sagradas”, dijo Maxx Phillips, director para Hawái y las islas del Pacífico del Centro para la Diversidad Biológica, organización medioambiental sin fines de lucro.

Angelo Villagomez, investigador del Center for American Progress, una organización de investigación, dijo que abrir los monumentos marinos a la pesca industrial “sienta el peligroso precedente de que nuestras tierras y aguas públicas están a la venta al mejor postor”.

Villagomez señaló que Estados Unidos controlaba casi 13 millones de kilómetros cuadrados de océano y dijo: “hay espacio para que tengamos las pesquerías mejor gestionadas del mundo y redes de protección marina, salvaguardando los lugares más amenazados, icónicos y especiales de nuestro océano”.

Robert H. Richmond, ecólogo marino de la Universidad de Hawái, rebatió la idea de que la apertura del monumento ayudaría a la industria pesquera y dijo que había datos sólidos que mostraban que las grandes zonas protegidas de hecho mejoraban la pesca. Ello se debe a que proporcionan una zona segura, libre de embarcaciones, donde los peces pueden acumularse, crecer y estar en mayor densidad donde el desove tiene más éxito.

“Lo que son en realidad son cuentas bancarias donde los peces son el capital”, dijo Richmond, “y su rendimiento reproductivo es el interés”. c. 2025 The New York Times Company