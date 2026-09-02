TV Azteca vs la 4T... reúne a Jorge Castañeda, María Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín en nuevo programa de análisis político

El espacio será conducido por Manuel López San Martín y comenzará transmisiones cada miércoles, después del noticiero encabezado por Javier Alatorre. Su llegada forma parte de la reestructuración que la televisora inició el pasado 31 de agosto en los noticieros Hechos y en la programación de ADN 40.

TV Azteca prepara una nueva apuesta para su barra de análisis político con el estreno de Tolerancia Cero , un programa que reunirá a tres figuras identificadas por sus críticas a las políticas de la Cuarta Transformación (4T) : Jorge Castañeda, María Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín.

La nueva emisión busca colocar sobre la mesa el debate político desde una perspectiva crítica. La incorporación de Castañeda, Casar y Aguilar Camín marca también una de las principales apuestas de la televisora dentro de esta renovación de contenidos informativos.

LÓPEZ SAN MARTÍN ANTICIPA POLÉMICA EN EL PROGRAMA

Manuel López San Martín adelantó que Tolerancia Cero conservará una línea crítica, en sintonía con el enfoque anunciado por Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación, durante la presentación de la nueva barra informativa.

El conductor utilizó sus redes sociales para generar expectativa entre sus seguidores y dejó entrever que el programa podría provocar reacciones entre distintos sectores políticos. “¡Se va a poner bueno! Y se van a enojar varios”, escribió en X, antes Twitter.

Jorge Castañeda también reaccionó al anuncio y agradeció a sus seguidores el entusiasmo generado por su participación. A la conversación se sumó Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien dio la bienvenida al nuevo integrante del proyecto con un mensaje sobre la libertad de expresión: “Bienvenidos a TV Azteca, donde la Libertad de Expresión se ejerce y se defiende”.

TRES PERFILES CON POSTURAS CRÍTICAS

La elección de Jorge Castañeda, María Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín coloca en el mismo espacio a tres figuras que durante los últimos años han expresado cuestionamientos a decisiones y reformas impulsadas por Morena y los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Uno de los principales puntos de coincidencia entre los tres es su defensa de los contrapesos institucionales y de la estructura democrática construida durante la transición política de México. Desde sus respectivas posiciones han cuestionado reformas de la 4T, entre ellas las relacionadas con el Poder Judicial y la transformación o desaparición de organismos autónomos.

Héctor Aguilar Camín, historiador, escritor y director de la revista Nexos, ha mantenido una postura crítica frente al movimiento gobernante. Durante los últimos años también se produjo un enfrentamiento entre el Gobierno y su editorial a raíz de recortes a la publicidad oficial y revisiones de contratos otorgados en administraciones anteriores.

MARÍA AMPARO CASAR Y JORGE CASTAÑEDA, EN EL DEBATE

María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ha encabezado investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades y falta de transparencia en obras y contratos públicos. Su relación con el oficialismo también se ha visto marcada por un conflicto legal relacionado con una pensión de Pemex que la Fiscalía General de la República investigó por un presunto cobro ilícito.

Por su parte, Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, ha concentrado buena parte de sus críticas en la política exterior mexicana y en las posibles consecuencias económicas del modelo impulsado por la 4T. Su nombre también ha generado controversia por declaraciones relacionadas con la estrategia que, a su juicio, debía seguir la oposición frente al proyecto político de López Obrador y Sheinbaum.

Con la llegada de estos tres perfiles, Tolerancia Cero se incorpora a la oferta de análisis político de TV Azteca en un momento marcado por la discusión sobre el rumbo del Gobierno federal, las reformas constitucionales y la relación entre el poder político, los medios de comunicación y la oposición.

El programa tendrá como eje el análisis de la actualidad nacional y contará con la participación de tres voces que han protagonizado parte del debate público de los últimos años. Su estreno será también una prueba para la nueva estrategia informativa de la televisora.