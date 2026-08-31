$!UNAM ofrece 2 mil 24 lugares en licenciaturas como segunda opción tras examen de control

La convocatoria contempla 2 mil 24 lugares distribuidos en 66 programas de licenciatura pertenecientes a las cuatro áreas de conocimiento de la Universidad.

A partir de este lunes 31 de agosto, la institución habilitará una convocatoria para ocupar los espacios que permanecen disponibles en distintos programas de licenciatura. Las personas interesadas podrán elegir hasta tres opciones académicas, las cuales serán asignadas de acuerdo con el número de aciertos obtenido en el examen de control y hasta que se agoten los lugares disponibles.

La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) abrió una nueva oportunidad para las y los aspirantes que presentaron el Examen de Control Presencial para ingresar a licenciatura en el ciclo escolar 2026-2027/1, pero no fueron seleccionados en la carrera de su preferencia.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN LA SEGUNDA OPCIÓN DE LA UNAM?

La convocatoria está dirigida a las 16 mil 543 personas aspirantes que realizaron el Examen de Control Presencial, pero que no fueron admitidas en la opción de licenciatura que habían elegido originalmente.

Para participar, las y los aspirantes deberán ingresar al sitio www.tusegundaopcion.unam.mx con su folio y contraseña.

Una vez dentro del sistema, podrán seleccionar hasta tres licenciaturas, colocándolas en orden de preferencia. La elección estará sujeta a los programas que cuenten con espacios disponibles dentro de la oferta publicada por la Universidad.

La asignación de los lugares se realizará considerando los resultados obtenidos en el Examen de Control Presencial. Es decir, las opciones serán otorgadas tomando en cuenta el número de aciertos alcanzado por cada aspirante, hasta que se cubran los espacios disponibles en cada programa.

De esta manera, haber presentado el examen de control es un requisito para participar en esta nueva convocatoria.

UNAM OFRECE 2 MIL 24 LUGARES EN 66 LICENCIATURAS

En total, la Universidad Nacional Autónoma de México dispone de 2 mil 24 espacios vacantes en 66 programas de licenciatura.

La oferta comprende carreras pertenecientes a las cuatro áreas de conocimiento de la institución, por lo que las personas aspirantes podrán revisar las opciones disponibles y determinar cuáles son de su interés antes de registrar sus preferencias.

La nueva convocatoria no representa una aplicación de un examen adicional.

¿CUÁNDO SE PODRÁ REALIZAR EL REGISTRO EN LA UNAM?

El registro para participar en esta convocatoria comenzará este lunes 31 de agosto a las 10:00 horas y permanecerá disponible hasta el viernes 4 de septiembre a las 12:00 horas.

Durante ese periodo, las personas aspirantes deberán ingresar al sitio habilitado por la UNAM utilizando su folio y contraseña para seleccionar sus opciones de licenciatura.

La Universidad recomienda que las y los participantes revisen cuidadosamente las alternativas disponibles antes de registrar sus preferencias, debido a que deberán establecerlas en orden, hasta un máximo de tres opciones.

¿CUÁNDO SE PUBLICARÁN LOS RESULTADOS?

La UNAM informó que los resultados de esta convocatoria serán publicados el viernes 4 de septiembre a las 18:00 horas.

Las personas que resulten seleccionadas podrán continuar con el proceso de ingreso y descargar la documentación correspondiente desde Mi Sitio.

La descarga de los documentos de inscripción estará disponible a partir del sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas.