Unos 20 intoxicados y 400 evacuados deja fuga de gas en empresa, en Nuevo León
Elementos de Protección Civil y servicios de emergencia evacuaron a cientos de trabajadores tras confirmarse una fuga de gas en una empresa
Monterrey, Nuevo León.- Unas 20 personas con síntomas de intoxicación y unas 400 personas evacuadas es el saldo que dejó una fuga de gas en una empresa en el municipio de Apodaca, Nuevo León.
Los hechos fueron reportados por Protección Civil del estado la mañana de este martes.
La empresa se ubicad en el Parque Industrial VYNMSA que se localiza por la Carretera a Dulces Nombres en el referido ayuntamiento.
Una unidad de PCNL se movilizó al lugar ante el reporte de olores de gas al interior de una empresa y al arribó confirman una fuga.
De manera preventiva se evacuaron a trabajadores de cuatro empresas, mientras que elementos de Protección Civil de Apodaca, Cruz Roja y CRUM se encargaron de atender a unas 20 personas con síntomas de intoxicación.
Al sitio se movilizaron elementos de PCNL, Protección Civil Apodaca, Cruz Roja, CRUM y Policía de Apodaca.