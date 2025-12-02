Unos 20 intoxicados y 400 evacuados deja fuga de gas en empresa, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Unas 20 personas con síntomas de intoxicación y unas 400 personas evacuadas es el saldo que dejó una fuga de gas en una empresa en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados por Protección Civil del estado la mañana de este martes.

La empresa se ubicad en el Parque Industrial VYNMSA que se localiza por la Carretera a Dulces Nombres en el referido ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Conato de incendio provoca la evacuación de 300 trabajadores de fábrica, en NL