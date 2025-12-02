Unos 20 intoxicados y 400 evacuados deja fuga de gas en empresa, en Nuevo León

México
/ 2 diciembre 2025
    Unos 20 intoxicados y 400 evacuados deja fuga de gas en empresa, en Nuevo León
    Los hechos se reportaron la mañana de este martes en una empresa, ubicada en el municipio de Pesquería, Nuevo León Fotos: cortesía

Elementos de Protección Civil y servicios de emergencia evacuaron a cientos de trabajadores tras confirmarse una fuga de gas en una empresa

Monterrey, Nuevo León.- Unas 20 personas con síntomas de intoxicación y unas 400 personas evacuadas es el saldo que dejó una fuga de gas en una empresa en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados por Protección Civil del estado la mañana de este martes.

La empresa se ubicad en el Parque Industrial VYNMSA que se localiza por la Carretera a Dulces Nombres en el referido ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Conato de incendio provoca la evacuación de 300 trabajadores de fábrica, en NL

Una unidad de PCNL se movilizó al lugar ante el reporte de olores de gas al interior de una empresa y al arribó confirman una fuga.

De manera preventiva se evacuaron a trabajadores de cuatro empresas, mientras que elementos de Protección Civil de Apodaca, Cruz Roja y CRUM se encargaron de atender a unas 20 personas con síntomas de intoxicación.

Al sitio se movilizaron elementos de PCNL, Protección Civil Apodaca, Cruz Roja, CRUM y Policía de Apodaca.

Temas


Accidentes
Gas Natural

Localizaciones


Apodaca
Nuevo León

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

