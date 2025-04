Urgen especialistas a reforzar lazos entre México y Canadá

” La relación bilateral es más importante ahora porque los dos países enfrentan la misma situación, la amenaza de 25 por ciento de aranceles (si no reducen el flujo de fentanilo y de migración irregular). El impacto que tendría en el sector automotriz es inmenso en las dos naciones, y en Estados Unidos también ”, asevera Rudman, quien ha centrado gran parte de su carrera en asuntos de Latinoamérica.

Andrew Rudman, ex director del Instituto de México del Wilson Center, apunta que las propias políticas proteccionistas de la Administración Trump podrían llevar a ambas naciones a reforzar sus lazos.

” La relación estratégica que pudieran tener México y Canadá es relevante, con estratégica me refiero a si van a lograr cooperar los Gobiernos, decir: ‘Bueno, vamos a actuar en unísono, vamos a actuar en unísono en algunos temas’ ”.

El académico, no obstante, indica que bajo la actual guerra comercial y todo lo que ésta genera (inflación, caída de mercados) tanto México como Canadá· deberían fortalecer su vínculo.

CIUDAD DE MÉXICO- “ Estratégicamente, claro que México le es importante económicamente a Canadá, pero el gigante entre los dos es Estados Unidos, y el principal socio comercial con quien no se quiere tener este tipo de disputas (arancelarias) pues es con Estados Unidos. En ese sentido, México pasa a segundo plano para Canadá y viceversa ”, señala Christian Ponce de León, profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey.

” Todo el intercambio comercial que tiene México con Canadá·, tanto en bienes como en servicios y recursos naturales, es relevante, aunque bien es cierto que la relación económica no se equipara a la que cada uno tiene con Estados Unidos ”, explica el académico del Tec.

”No se han acercado mucho a México, no ha habido un verdadero acercamiento, negociación o estrategia (conjunta) al menos que sepamos. Normalmente, eso no ocurre abiertamente en sus primeros pasos, pero ya sería tiempo, como para que hubiera un acercamiento”, advierte.

TENSIÓN ELECTORAL

La incertidumbre en la región podría incluso incrementarse ahora que Canadá tenga elecciones el 28 de abril.

El Primer Ministro canadiense, el liberal Mark Carney, asumió el 14 de marzo en reemplazo de Justin Trudeau, quien dimitió, ya que su popularidad disminuyó a medida que aumentaban los precios de alimentos y vivienda, y se disparaba la migración.

Carney se medirá en las elecciones con el conservador Pierre Poilievre. Para algunos votantes, expertos y opositores, este hombre es considerado más cercano a Trump, debido a su estilo y algunas ideas comunes, aunque también ha prometido defender a su nación en la guerra comercial, como el Partido Liberal.

Los liberales en el poder parecían dirigirse hacia una derrota electoral sin precedentes, hasta que Trump inició una guerra comercial y puso en entredicho la soberanía de Canadá·.

Esta crisis ha avivado el sentimiento patriótico entre los canadienses, quienes ven en Carney al líder ideal para el país en este momento.

Aun con la incertidumbre que implican los comicios, México, a decir de especialistas, no se vería afectado si el nuevo Premier de Canadá· es liberal o conservador.

”No habrá· distinciones grandes gane quien gane entre los conservadores y liberales (respecto a la relación bilateral). Ellos ven la situación entre Canadá· y Estados Unidos como un tema existencial. Y México es importante, pero no existencial, (ya que) Trump no está· hablando (constantemente) de que México sea el estado 51 de Estados Unidos”, indica Rudman.

”La atención, el interés, el enfoque canadiense es 99 por ciento hacia Estados Unidos. Y no es por falta de interés en México, sino por lo que ven como una crisis existencial al tener una relación mucho más fuerte y de más tiempo que con México; tropas canadienses estaban juntas con tropas americanas en Irak, en Afganistán, en más guerras”.

Para Ponce de León, el triunfo de los liberales o conservadores en Canadá· podría afectar las formas en las que se lleve a cabo la relación con México, aunque el fondo sería similar.

”Cada uno de estos partidos responde a electores distintos. Los conservadores sí podrían tomar una posición un poco más conciliadora con Trump respecto a las políticas exteriores que está· llevando a cabo, y el Partido Liberal ya está· comprobado lo que van a hacer, básicamente lo van a rechazar, van a jugar”.

”(Gane quien gane) no creo que se vayan a acercar mucho a México, no en cuanto a la guerra comercial, y menos si perciben que ellos están tomando una posición fuerte y México no tanto”, estima el académico del Tec.

En medio de la campaña electoral, advierte Ponce de León, los ataques de Canadá a México podrían incrementarse.

”Se van a recrudecer, los conservadores van a señalar que Canadá· no tiene ese tipo de problemas (de fentanilo y migración), que (Trump) no los debe tratar igual que a México, y van a culpar al Partido Liberal y sus políticas de la crisis”.

Por Oscar Salinas, Agencia Reforma