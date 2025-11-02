Urgen legisladores de oposición a atender voz de CEOs de EU

La solicitud de los líderes de las más influyentes compañías de EU para que su Gobierno presione en la renegociación del T-MEC, a fin de ser protegidos ante lo que consideran politización del Poder Judicial en México, debe ser atendida por la Administración mexicana, advierten senadores de Oposición.

“(Esperemos que) desde esa negociación del T-MEC, venga un elemento de presión al Estado mexicano para que se entienda de una buena vez que la autonomía judicial es indispensable en la democracia y es indispensable en la posibilidad de contar con canales adecuados para resolver cualquier tipo de conflicto”, dijo el senador panista Raymundo Bolaños.

Alejandra Barrales, de MC, sostuvo que la petición de los empresarios denota desconfianza e inconformidad en las recientes legislaciones de la Administración Sheinbaum.

“Se les dijo, esto no va a caer bien en el concierto internacional, principalmente a quien tiene intereses en México, que son quienes invierten”, declaró la priista Claudia Anaya.