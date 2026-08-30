Va IMSS por otra megalicitación en laboratorios clínicos

Luego de que tuvo que cancelar una de las licitaciones plurianuales más grandes de su historia, para un banco de sangre; ahora, el IMSS tramita un concurso para el servicio de laboratorio de análisis clínicos, que sumaría hasta 45 mil 565 millones de pesos con IVA, cuatro veces más que el tope que había previsto en el primer contrato. El pasado 19 de agosto, el Instituto canceló la licitación para un banco de sangre, cuando estaba a punto de dar a conocer el fallo tras recibir ofertas de múltiples empresas, incluidas algunas que fueron sancionadas por la Comisión Federal de Competencia (Cofece), por repartirse contratos en la década pasada. “El techo presupuestario preliminar aplicable a la cuenta 51331020 para el ejercicio de 2027 resulta inferior en 911 millones 519 mil pesos al monto previsto para dicha anualidad en la contratación pluri anual autorizada”, explicó en el acta de cancelación. El monto era de 3 mil 966 millones de pesos.

Agregó que la licitación fue diseñada, desde la investigación de mercado, como un proceso unitario que no podía, de un momento a otro, ajustarse a una temporalidad o condiciones distintas, y estaba sujeta a contar con la suficiencia presupuestal para cada ejercicio. La cancelación tardía de la licitación podría dar lugar a que algunas empresas reclamen al IMSS por los gastos no recuperables en que incurrieron para presentar sus ofertas, pues el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones les da ese derecho. HASTA 2030 La licitación para el servicio de laboratorio, hasta 2030, fue convocada el pasado 11 de agosto, la junta de aclaraciones fue el 18 de agosto un día antes de la cancelación del concurso de banco de sangre, y manifestaron interés 57 empresas, entre ellas varias del cártel sancionado, que son proveedoras de ambos servicios. Entre estas se encuentran Centrum Promotora Internacional, Hemoser, e Instrumentos y Equipos Falcón, que en el concurso de banco de sangre había ofertado 11 mil 657 millones de pesos por todas las partidas. Las empresas no están inhabilitadas para obtener nuevos contratos, y cuentan con larga experiencia en servicios a nivel nacional.

También están interesadas firmas como Siemens Healthcare, Becton Dickinson, IGSA, y muchas otras que sólo participarían en algunas regiones. La presentación de ofertas está prevista para el 31 de agosto. Hasta ahora, la licitación sigue en curso, por lo que es probable que el IMSS ya cuente con el presupuesto preliminar necesario para cubrir los pagos estimados para 2027. Al igual que el proyecto para banco de sangre, el de laboratorio resultaría en múltiples contratos, pues se divide en 53 partidas para igual número de unidades médicas del IMSS, así como dos partidas para ciertos estudios especializados.