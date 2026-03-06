‘Va por buen camino’... Sheinbaum anuncia ronda de diálogo rumbo a revisión del T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se iniciarán las primeras discusiones bilaterales tras una serie de reuniones recientes entre funcionarios de ambos países. El objetivo es avanzar en los preparativos de la revisión programada dentro del tratado.

El gobierno de México comenzará una nueva etapa de diálogo con Estados Unidos para preparar la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ) , uno de los acuerdos comerciales más importantes para la economía regional.

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo nuevos encuentros en Washington con autoridades estadounidenses para revisar temas clave del acuerdo comercial.

PRIMERAS DISCUSIONES BILATERALES ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con el anuncio oficial, el representante comercial de Estados Unidos y el titular de la Secretaría de Economía acordaron iniciar la primera ronda de conversaciones la semana del 16 de marzo.

Estas reuniones forman parte del proceso previo a la revisión del T-MEC, un mecanismo contemplado dentro del propio tratado para evaluar su funcionamiento y posibles ajustes.

El acuerdo comercial, que entró en vigor en 2020, regula gran parte del comercio entre las tres economías de América del Norte, incluyendo sectores estratégicos como manufactura, industria automotriz, energía y agricultura.

La presidenta señaló que el proceso avanza con señales positivas tras los encuentros sostenidos por la delegación mexicana.

“Va por buen camino, lógico que la mayoría de las empresas en Estados Unidos estén completamente de acuerdo con el tratado porque se han beneficiado; se han beneficiado ellos, se han beneficiado los trabajadores”, afirmó.

EMPRESARIOS DE ESTADOS UNIDOS RESPALDAN EL TRATADO

Uno de los puntos destacados por el gobierno mexicano es el respaldo que el acuerdo ha recibido por parte del sector empresarial estadounidense.

Según explicó la mandataria, más de 60 asociaciones empresariales de Estados Unidos han expresado su apoyo a la continuidad del T-MEC, al considerar que ha generado beneficios económicos para las empresas y para el empleo en la región.

El tratado ha permitido fortalecer las cadenas de suministro regionales, particularmente en industrias clave como la automotriz, electrónica y de manufactura avanzada.

Para México, el acuerdo representa una plataforma central para el comercio exterior, ya que gran parte de las exportaciones nacionales se dirigen hacia el mercado estadounidense.

En ese contexto, las autoridades destacan que la revisión del tratado forma parte de los mecanismos normales de seguimiento contemplados desde su firma.

INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN AMÉRICA DEL NORTE

La presidenta Sheinbaum subrayó que el T-MEC ha contribuido a consolidar la integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá, fortaleciendo la competitividad regional frente a otros bloques económicos.

Según explicó, la cooperación económica entre los tres países ha permitido desarrollar cadenas productivas integradas, donde empresas y trabajadores participan en procesos industriales que atraviesan las fronteras.

El gobierno mexicano también ha reiterado que este proceso se mantiene dentro de un marco de respeto a la soberanía de cada nación, principio que forma parte de la relación comercial entre los socios del acuerdo.

Las conversaciones que iniciarán en marzo marcan el comienzo de un periodo de diálogo técnico y político que definirá el rumbo del tratado en los próximos años.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL T-MEC

· El T-MEC sustituyó en 2020 al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que operó durante más de 25 años.

· El comercio entre México y Estados Unidos supera actualmente los 700 mil millones de dólares anuales, uno de los mayores intercambios comerciales del mundo.

· El tratado contempla una revisión obligatoria cada seis años, mecanismo diseñado para evaluar su funcionamiento y realizar posibles ajustes.