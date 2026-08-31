‘Vamos a apoyar a las y los adolescentes’... Sheinbaum busca atender problemas emocionales en jóvenes de secundaria y prepa

Durante la presentación del programa ABC de las emociones , en el marco del regreso a clases, la mandataria explicó que estudiantes de secundaria y preparatoria tendrán espacios dentro de las escuelas para hablar sobre aquello que les preocupa y recibir acompañamiento.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno federal buscará mantenerse cerca de los adolescentes para atender situaciones relacionadas con sus emociones durante una etapa marcada por cambios físicos, sociales y personales.

La estrategia contempla abordar problemas como angustia, tristeza y situaciones familiares, además de los efectos que puede generar el uso constante de redes sociales y teléfonos celulares en la vida cotidiana de los jóvenes.

SHEINBAUM DESTACA LOS CAMBIOS QUE VIVEN LOS ADOLESCENTES

Sheinbaum señaló que la adolescencia es una etapa en la que ocurren transformaciones importantes que pueden influir en la forma en que los jóvenes se relacionan con ellos mismos y con otras personas.

“La adolescencia es un periodo en donde cambian muchas cosas: cambia nuestro cuerpo, cambia nuestra mente, cambia nuestra relación con las personas, y todo eso debemos platicar”, expresó la Presidenta.

A partir de esta idea, el programa busca abrir momentos específicos para que los estudiantes puedan expresar cómo se sienten y conversar sobre situaciones que atraviesan en su entorno familiar, escolar o social.

La mandataria sostuvo que contar con espacios de comunicación puede permitir que los adolescentes no enfrenten solos aquello que les genera preocupación, tristeza o angustia.

LOS LUNES HABRÁ ESPACIOS PARA HABLAR DE EMOCIONES

Uno de los elementos planteados dentro del ABC de las emociones será dedicar un espacio semanal en las escuelas para tratar asuntos relacionados con el bienestar emocional.

Sheinbaum explicó que los estudiantes podrán utilizar estos momentos para hablar sobre diferentes situaciones que afectan su estado de ánimo y su convivencia con otras personas.

“Si nos sentimos tristes, nos sentimos preocupados y tenemos un problema en casa, si nos da angustia o al ver durante muchas horas las redes sociales, todo lo que nos provoca algún problema en nuestras emociones, los lunes vamos a poder platicar en el salón de clase”, señaló.

El planteamiento busca que los temas emocionales formen parte de la dinámica escolar y que los jóvenes puedan identificar lo que sienten y comunicarlo ante personas que puedan escucharlos.

REDES SOCIALES TAMBIÉN FORMAN PARTE DEL DEBATE

Durante su intervención, la Presidenta reconoció que el uso de teléfonos celulares y redes sociales representa un factor adicional en la vida de los adolescentes.

Las plataformas digitales forman parte de la manera en que los jóvenes se comunican, conviven y construyen relaciones. Por ello, el programa contempla abordar los efectos que pueden tener determinadas dinámicas digitales sobre las emociones.

El objetivo no se limita a hablar de los problemas que pueden presentarse. También se busca fortalecer la capacidad de los estudiantes para reconocer lo que sienten y encontrar personas con quienes puedan conversar.

La estrategia se complementará con guías dirigidas a estudiantes, docentes y familias, además de actividades que involucrarán a distintos integrantes de la comunidad educativa.

FAMILIAS Y DOCENTES PARTICIPARÁN EN EL ACOMPAÑAMIENTO

El Gobierno federal también contempla realizar asambleas con madres y padres de familia, maestras y maestros para hablar sobre las situaciones emocionales que pueden presentarse durante la adolescencia.

La intención es ampliar los espacios de comunicación más allá del salón de clases y generar una red de acompañamiento alrededor de los estudiantes.

Sheinbaum afirmó que los adolescentes deben saber que pueden acercarse a distintas personas cuando atraviesen algún problema, ya sea un amigo, compañero, docente o una instancia gubernamental.

“Entre todos vamos a apoyar a las y los adolescentes de nuestro país para que puedan seguir creciendo de manera sana”, afirmó.

La estrategia parte de la idea de que los jóvenes puedan identificar a personas de confianza con quienes compartir sus problemas y buscar soluciones durante esta etapa de cambios.

DATOS CURIOSOS

· El programa ABC de las emociones está dirigido principalmente a estudiantes de secundaria y preparatoria.

· Los espacios para hablar sobre emociones se contemplan semanalmente dentro de las escuelas.

· Sheinbaum mencionó situaciones familiares, angustia, tristeza y el impacto de las redes sociales entre los temas que pueden afectar a los adolescentes.

· La estrategia también contempla la participación de madres, padres, docentes y compañeros en el acompañamiento de los jóvenes.

· El programa forma parte de las acciones impulsadas durante el regreso a clases para fortalecer el bienestar emocional de los estudiantes.