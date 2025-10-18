Van contra extorsión de fachada sindical en seis estados

CDMX.- Líderes sindicales, de comerciantes y transportistas se han aprovechado de sus relaciones políticas para tejer redes de extorsión que les permiten ampliar sus zonas de influencia y cometer robos con violencia y despojo de inmuebles, entre otros delitos. Autoridades federales y estatales en el Edomex, Puebla, Jalisco, Durango y Oaxaca, tienen identificados a líderes de agrupaciones sindicales de transportistas y comerciantes, que en realidad son grupos de choque. TE PUEDE INTERESAR: Existen denuncias de trabajadores contra CATEM en Saltillo y Torreón: CTM Uno de ellos es Nazario Ramírez, del Frente Transportista de la CTM, que presumía sus relaciones con los Gobernadores de Jalisco, Pablo Lemus, y de Puebla, Alejandro Armenta, y que, según autoridades federales tenía nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fuentes federales ubican a Nazario Ramírez como responsable de extorsiones y venta de droga en Tlajomulco, Jalisco, y Oriental, Puebla.

Autoridades del Estado de México capturaron en septiembre a Alejandro Gilmare, alias “El Choko”, presunto líder del grupo criminal “La Chokiza”, que se anunciaba como una agrupación especializada en asesoría jurídica, pero que en realidad se dedicaba a la extorsión, despojo y robo de agua en Ecatepec y Chalco. Tras la detención de Gilmare, se incautaron 72 inmuebles ligados a esta agrupación. El dirigente detenido ha sido vinculado con la ex Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, con y la Alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros. TE PUEDE INTERESAR: Tras acusaciones por extorsión, catean instalaciones de la CATEM en La Laguna Guillermo Fragoso, alias “El Memo”, es ubicado por las autoridades mexiquenses como líder de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) y del Sindicato Nacional 25 de marzo. En septiembre, elementos federales aseguraron un predio en Ecatepec y catearon otro, donde guardaba tractocamiones y pipas de agua. Prófugo de la justicia, “El Memo” enfrenta investigaciones por secuestro exprés agravado contra comerciantes en Ecatepec y Tecámac, además de que se le acusa de extorsionar a mototaxistas, piperos y comerciantes. Otro que fue detenido y vinculado a proceso por extorsión en agosto es Luis Alberto “N”, quien se presentaba como líder del Sindicato “Los 300” o “Unión 300”, pero en realidad operaba despojos en Tecámac y Ecatepec.