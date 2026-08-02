Ve Iglesia riesgos en regulación a medios de comunicación

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    Ve Iglesia riesgos en regulación a medios de comunicación
    La Iglesia sostuvo que la libertad de expresión exige proteger la capacidad de cada persona para buscar la verdad y formar un juicio libre. Cuartoscuro

Expresó su preocupación por la intención de regular la difusión informativa en medios de comunicación

CDMX.- La Iglesia católica expresó su preocupación por la intención de regular la difusión informativa en medios de comunicación y sostuvo que la libertad de expresión no sólo exige impedir la censura, sino también proteger la capacidad de cada persona para buscar la verdad y formar un juicio libre sin convertirse en objeto de manipulación o de intereses económicos, ideológicos o tecnológicos.

A través de su editorial Desde la Fe, afirmó que “ninguna autoridad puede impedir anticipadamente que una persona exprese sus ideas o difunda información, pues resulta incompatible con la libertad que corresponde a toda persona, pero también lo es cualquier forma de comunicación que manipule, degrade o instrumentalice al ser humano”, dijo.

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En ese sentido, recordó que el marco jurídico mexicano reconoce la libertad de expresión como un derecho fundamental que no puede estar sujeto a censura previa e indicó que su ejercicio implica responsabilidades y mecanismos de protección para los derechos de las personas, como el derecho de réplica.

“El debate no consiste únicamente en definir hasta dónde puede llegar la regulación del Estado, sino en asumir la responsabilidad ética que acompaña toda tarea de comunicar”, expuso.

LA OPINIÓN ENRIQUECE LA VIDA DEMOCRÁTICA

Por ello, ofreció una propuesta para fortalecer la libertad y promover una comunicación humana, donde destaca que no puede existir censura previa al ejercicio de la libertad de expresión y que ninguna autoridad administrativa puede determinar la veracidad, legitimidad o aceptabilidad de las opiniones.

Detalla que la diversidad de opiniones sobre un mismo hecho, siempre dentro del respeto a la verdad y los derechos humanos, enriquece la vida democrática y exige de cada ciudadano la responsabilidad de informarse, discernir y formar un juicio propio.

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Señala que la libertad de expresión implica responsabilidades cuando la comunicación causa daños a la dignidad o a los derechos de otras personas y que el derecho de réplica constituye una garantía indispensable para la búsqueda de la verdad.

PRIMERO LA DIGNIDAD HUMANA

Puntualiza que la dignidad humana debe ser el fundamento y el criterio permanente de toda comunicación y que los medios de comunicación deben contar con códigos de ética sólidos que fortalezcan su autorregulación y su compromiso con el bien común.

Enfatiza que el desarrollo tecnológico, las plataformas digitales y los algoritmos deben ser regulados para que estén siempre al servicio de la persona humana y nunca de la manipulación de las conciencias ni de la polarización social.

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Adicionalmente, explica que la comunicación debe contribuir a formar ciudadanos libres, capaces de discernir la verdad y de dialogar con respeto, incluso en medio de las diferencias.

“Sólo una comunicación fundada en la verdad puede fortalecer la libertad y construir una sociedad auténticamente democrática”, externó.

Por ello, resaltó la importancia de establecer un compromiso ético compartido por autoridades, medios de comunicación, plataformas digitales y ciudadanos.

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