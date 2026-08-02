Descartan repunte de ciclosporiasis en Jalisco; hay dos casos importados

GUADALAJARA, JAL.- En Jalisco se han notificado dos casos importados de ciclosporiasis, una infección intestinal grave provocada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis: uno correspondiente a un ciudadano de Canadá y otro de Estados Unidos, informó el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, Roberta Carlos Rivera Ávila No obstante, descartó que exista transmisión local o un repunte de esta enfermedad.

“Aquí en México, en la conferencia matutina, se dio cuenta de que había tres casos. Nosotros notificamos dos: uno de Canadá, otro de Estados Unidos y hemos solucionado sin ningún problema (...) Con nosotros, en nuestro país y en el estado de Jalisco, no hemos tenido una detección mayor”, señaló. LLAMAN A MANTENER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS El funcionario recomendó mantener medidas preventivas durante todo el año, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, así como conservar los alimentos en refrigeración para evitar la proliferación de bacterias favorecida por las altas temperaturas. “Es muy importante el manejo de alimentos, hay que mantenerlos en refrigeración, porque con las temperaturas que estamos teniendo rápidamente se pueden echar a perder los alimentos o proliferar bacterias sin que todavía se detecte a simple vista”, indicó.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Gobierno federal, hasta la semana epidemiológica 27, en la entidad se acumularon 120 mil 754 casos de infecciones intestinales, es decir, 4 mil 317 más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 116 mil 437. DISMINUYEN CASOS DE AMEBIASIS Y SALMONELOSIS En contraste, los casos de amebiasis intestinal y salmonelosis, que se contabilizan por separado, disminuyeron. De amebiasis se detectaron 794 casos, 218 menos que en 2025; mientras que de salmonelosis se reportaron 347, una reducción de 71. “Está dentro de la temporada de calor, es algo normal que en esta temporada se incrementen las diarreas”, dijo Rivera Ávila.

Durante la semana epidemiológica 11, comprendida entre el 15 y el 21 de marzo, al inicio de la primavera, se reportaron 38 mil 639 infecciones intestinales. Para la semana 27, la cifra acumulada había aumentado 212 por ciento respecto a ese registro. Además, de acuerdo con el funcionario, considerando 14 distintas patologías gastrointestinales, las autoridades estatales contabilizaron más de 128 mil 600 casos de diarreas.