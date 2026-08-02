Destaca Sheinbaum proyecto ‘Ciudad Salud’ en Oaxaca

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    Destaca Sheinbaum proyecto ‘Ciudad Salud’ en Oaxaca
    La mandataria aseguró que su gobierno está “al rescate de la salud pública”. Cuartoscuro

La presidenta encabezó el inicio de obra del Hospital General Regional IMSS Oaxaca, en San Lorenzo Cacaotepec

OAXACA, OAX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el inicio de obra del Hospital General Regional IMSS Oaxaca, que formará parte de la “Ciudad Salud” en el estado, también con hospitales del ISSSTE e IMSS-Bienestar.

En San Lorenzo Cacaotepec, Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno está “al rescate de la salud pública”, y acusó la privatización y el deterioro de los servicios en el periodo neoliberal.

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“Eso se acabó, estamos al rescate de la salud pública porque es un derecho del pueblo de México”, declaró.

“Este ejemplo no va a ser solo ejemplo para Oaxaca, sino para el mundo entero, no solo del país porque va a tener los servicios más modernos que se puedan encontrar. Se llama justicia social para Oaxaca”, agregó.

INSTITUTOS COMPARTIRÁN SERVICIOS

Abundó la titular del Ejecutivo federal que los Institutos de “Ciudad Salud” van a compartir servicios.

Reiteró que el Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución más importante del continente por el número de trabajadores y afiliados.

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Explicó que en honor a los pueblos originarios y al pueblo mixteco, tiene el nombre de Nuu Tata que quiere decir “pueblo que cura”.

CELEBRA AVANCES EN SALUD

Sobre el servicio universal de salud, la mandataria federal indicó que ya se están credencializando las personas adultas mayores y en el país hay dos millones que están inscritos.

Insistió en que todas las personas mexicanas tengan su credencial para asistir a atenderse a cualquiera de las tres instituciones de salud que garantiza “sobre todo la gratuidad”.

“Y poco a poco estamos llevando todos los medicamentos que se requieran de manera gratuita a los tres sistemas de salud”, comentó la mandataria.

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En su discurso, Claudia Sheinbaum recalcó que lo que defiende su gobierno es el bienestar, la democracia, la soberanía y la independencia porque “nadie viene a decirnos desde el extranjero como va a funcionar nuestro país”.

El gobernador Salomón Jara agradeció está obra para que las personas oaxaqueñas reciban atención médica digna y de calidad.

“Se levanta el proyecto hospitalario más importante en la historia de Oaxaca, pero no solamente de Oaxaca, del país, aquí en esta zona”, aseguró Jara al señalar que “hoy nace ciudad salud” y atenderá a 4.2 millones de oaxaqueños y oaxaqueñas, así como a personas de Veracruz, Puebla y Chiapas.

Expuso Jara que los beneficios de este megaproyecto fortalecerá la atención médica en toda la región sur-sureste. El hospital regional lleva un avance superior a 60% y contará con 259 camas censables y cerca de 50 consultorios, 36 especialidades médicas con 2 mil 100 nuevas plazas.

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El hospital regional del ISSSTE con 250 camas y 12 quirófanos, y próximamente la construcción del nuevo hospital general del IMSS-Bienestar con 160 camas censables, abundó.

SE ATENDERÁ A UN MILLÓN DE PERSONAS

Zoé Robledo, director del IMSS, reconoció al gobierno estatal por el terreno para la construcción de la “ciudad salud” para atender a casi un millón de oaxaqueños y oaxaqueñas con mejores servicios, equipo, infraestructura y personal.

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Martí Batres, director general del ISSSTE, destacó la construcción de la “ciudad de la salud” que va a ser la más grande de todo el país.

Mencionó Batres la construcción de un nuevo hospital de alta especialidad del Instituto, con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos.

Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que con Oaxaca hay una deuda histórica porque se dejó de invertir en infraestructura y hay regiones en las que el agua es insuficiente.

Anunció Morales obras en todo el estado como la ampliación de la planta de tratamiento de Huajuapan, saneamiento de ríos, rehabilitación de plantas, construcción de colectores y presas, entre otras.

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Hasta el momento van más de mil 900 obras de agua y drenaje en el estado, comentó al señalar que las inversiones superan los 14 mil millones de pesos durante el sexenio.

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